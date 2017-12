Najslávnejší jazyk

30. nov 2012 o 23:12 Anita Ráczová

Rolling Stones oslavujú svoje 50. narodeniny aj v londýnskej galérii

„Keď stojíte tvárou v tvár Mickovi Jaggerovi, prvá vec, ktorú si uvedomíte, sú jeho veľké pery a ústa,“ spomína Joe Pasche, dizajnér, ktorý je autorom zrejme najslávnejšieho loga kapely na svete. Vyplazený jazyk, symbol Rolling Stones, ktorí práve oslavujú 50 rokov na scéne, je aj hlavným ťahákom výstavy Rocking the Art World v Londýne.

Dnes 67-ročný umelec porozprával o svojom zoznámení sa s legendou v roku 2007 pre The Rock and Roll Report. „V roku 1969 zavolal niekto od Micka Jaggera na Royal College of Art v Londýne a spýtal sa, či by nejaký študent dizajnu nemal vhodné návrhy na plagáty k ich európskemu turné na rok 1970. Odporučili im mňa.“

Vtedy bol John v poslednom ročníku. Keď sa frontman kapely objavil na jeho záverečnej školskej prehliadke prác, bol veľmi poctený.

„Krátko nato som sa stretol s Mickom znova. Spýtal sa ma, či by som dokázal navrhnúť logo alebo symbol pre Rolling Stones. Ukázal mi obrázok bohyne Kálí, ktorá sa stala východiskovým bodom pre našu diskusiu,“ opisuje Pasche. Kam diskusia dospela, je už dávno jasné. Pasche mal aj inú teóriu, ktorou vysvetľuje, prečo zvolil Jaggerove ústa. „Jazyk mal reprezentovať antiautoritársky postoj kapely a Mickove pery zjavné sexuálne konotácie.“

Pasche navrhol logo tak, že sa dalo ľahko rozmnožiť a štýl, ktorý si vymyslel, obstál v skúške času dokonale. Obal albumu Sticky Fingers z roku 1971, kde bol vyplazený jazyk prvýkrát použitý ako miniatúrna značka na zadnej strane a vo vnútri (obal je inak dielom Andyho Warhola), vyhlásila stanica VH1 za najlepší cover všetkých čias. Je na ňom muž v tesných džínsoch, pohľad sa upriamuje do jeho rozkroku so zipsom, ktorý akoby sa mal každú chvíľu rozopnúť. V tej dobe kontroverzné a provokatívne.

Jednoduchosť dizajnu dovoľovala pohrať sa s kresbou a vytvoriť mnohé jej varianty, ktoré boli dokončené inými návrhármi. „Som presvedčený, že predstavuje jedno z najsilnejších a najviac rozoznateľných log po celom svete. A, samozrejme, som na to hrdý,“ prízvukuje Pasche. „Rolling Stones naň nakoniec zakúpili autorské práva, ale ja mám stále vlastné ručne maľované kresby, ktoré sú, mimochodom, teraz na predaj za 200-tisíc libier,“ dodáva dizajnér, ktorého pôvodný honorár za červeno-biely obrázok činil 50 libier. V roku 1972, keď sa potvrdil jeho úspech, mu bolo dodatočne vyplatených ešte 200 libier.

Dnes sa tržby za výrobky s logom kapely počítajú na milióny.

V Londýne oživil Pascheho jazyk belgický umelec, ktorý si necháva hovoriť Geronimo. Z viac ako troch tisícov kusov starých plechoviek od kokakoly postavil dvojmetrovú sochu v štýle loga.

Nemenej slávna ako Mickove ústa je séria jeho portrétov z rokov 1970 -74. Andy Warhol sa s Jaggerom spoznal v roku 1963, keď Stones ešte neboli v Amerike takí populárni. Stali sa z nich priatelia, známe ikony newyorskej klubovej scény.

Retrospektívna výstava predstavuje najobsiahlejšiu zbierku výtvarných diel spojených s Rolling Stones vo svete očami popredných umelcov. Nechýba ani Jeff Koons, ktorý vytvoril plagát k turné (na obrázku nižšie) či Russel Young, ktorý vytvoril ikonické červené pery.

Vystavuje aj Ronnie Wood, gitarista Rolling Stones, ktorý sa popri muzike venoval aj výtvarnému umeniu a niektoré diela pripravil špeciálne pre toto podujatie. Medzi exponátmi sú aj početné obrazy nemeckého portrétistu Sebastiana Krügera a raritou je pôvodný rukopis Boba Dylana Like A Rolling Stone, ktorého odhadovaná hodnota je medzi dvoma až desiatimi miliónmi libier.