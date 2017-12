Filmové premiéry v našich kinách

Tento týždeň ako uvidíte novinky filmy Anna Karenina, Babycal, Oui šéfe a Ralph Rozbi-to.

5. dec 2012 o 18:06

Anna Karenina

Veľká Británia-Francúzsko 2012. 130 minút. Scenár: Tom Stoppard. Réžia: Joe Wright. Kamera: Seamus McGarvey. Strih: Melanie Oliver. Hudba: Dario Marianelli. Účinkujú: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew MacFadyen, Alexandra Roach, Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Emily Watson, Olivia Williams, Bill Skarsgård, Holliday Grainger a ďalší.

Nesmrteľný román Leva Nikolajeviča Tolstého z roku 1877 sa stal námetom pre film už viac než dvadsať ráz. Tragickú hrdinku stvárnili Greta Garbo, Vivien Leigh, Jacqueline Bisset i Sophie Marceau. Francúzsko-britská adaptácia scenáristu Toma Stopparda (Oscar za Zamilovaný Shakespeare) a režiséra Joe Wrighta (Pýcha a predsudok, Pokánie) s neveľkým rozpočtom 31 miliónov libier sa od predchádzajúcich značne líši štylizáciou na spôsob Larsa von Trier a Baza Luhrmana. Keira Knightley v hlavnej úlohe a Jude Law ako jej manžel sú dostatočne atraktívni aj pre tých, ktorí by knihu v živote nevzali do rúk.

Babycal

Babycall /The Monitor. Nórsko-Nemecko-Švédsko 2011. 96 minút. Scenár a réžia: Pål Sletaune. Kamera: John Andreas Andersen. Strih: Jon Endre Mørk. Hudba: Fernando Velázquez. Účinkujú: Noomi Rapace, Kristoffer Joner, Vetle Qvenild Werring, Stig R. Amdam, Maria Bock, Torkil Høeg, Henrik Rafaelsen, Tom Hugo Nielsen, Mona Engh, Eva Zeidler a ďalší.

Anna a jej osemročný syn Anders utekajú pred Andersovým násilným otcom. Útočisko nájdu vo veľkom bytovom dome. Anna sa bojí, že bývalý manžel ich vysnorí, nuž kúpi vysielačky, aby sa mohla presviedčať, že Anders je v bezpečí. Z vysielačiek sa však začnú ozývať desivé zvuky... S rozpočtom 25 miliónov nórskych korún nakrútený škandinávsko-nemecký horor scenáristu a režiséra Påla Sletauna sa môže popýšiť medzinárodnou hviezdou Noomi Rapace v hlavnej ženskej role – a vďaka tomu i zopár festivalovými cenami – neponúka však veľa nového po stránke námetu, ani príbehu a jeho stvárnenia.

Oui, šéfe

Comme un chef. Francúzsko-Belgicko 2012. 84 minút. Scenár a réžia: Daniel Cohen. Kamera: Robert Fraisse. Strih: Géraldine Rétif. Hudba: Nicola Piovani. Účinkujú: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué, Julien Boisselier, Pierre Vernier, Santiago Segura, Geneviève Casile, Issa Doumbia, Salomé Stévenin, Bun-hay Mean, Serge Larivière a ďalší.

Francúzska kulinárska komédia Comme un chef sa pôvodne v našich kinách mala volať podľa známej kuchárskej televíznej šou Áno, šéfe, ale napokon prichádza ako ani ryba-ani rak: Oui, šéfe. Jean Reno hrá starnúceho slávneho šéfkuchára Alexandre Lagarda, postihnutého tvorivou krízou. Michaël Youn je tridsaťročný ambiciózny ale neznámy a neúspešný kuchár Jacky Bonnot, talentovaný, no neschopný presadiť sa. Ich stretnutie nemôže vyvrcholiť inak, ako výbušnou zápletkou. Tretia réžia herca Daniela Cohena, ktorý si sám píše aj scenáre, pripomenie staré zlaté (zašlé) časy komédii Jacqua Tatiho, Jeana Gabina, Jeana Maraisa a Luisa de Funés.

Ralph Rozbi-to

Wreck-It Ralph. USA 2012. 94 minút. Scenár: Rich Moore, Phil Johnston, Jim Reardon, Jennifer Lee. Réžia: Rich Moore. Výtvarník: Ian Gooding. Hudba: Henry Jackman. V pôvodnom znení účinkujú: Jane Lynch, John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Scott Menville, Jamie Elman, Skylar Astin, Alan Tudyk, Ed O'Neill a ďalší. V slovenskom znení účinkujú: Martin Nahálka, Gabriela Dzuríková, Michal Hallon, Judita Hansmann, Igor Krempaský, Jozef Domonkoš a ďalší.

Výtvarník Ian Gooding má za sebou snímky Udatné kuriatko a Princezná a žaba. Režisér Rich Moore získaval skúsenosti pri tvorbe seriálov Simpsonovci, Futurama a Sit Down, Shut Up. Skladateľ Henry Jackman je autorom hudby k snímkam Monštrá vs. Votrelci, Kick-Ass a Kocúr v čižmách. Teraz sa stretli, aby vytvorili digitálne animovaný film zo sveta počítačových hier za 165 miliónov dolárov, ktorý ocenia najmä skúsení hráči. No aj nezasvätených možno zaujme príbeh negatívnej hernej postavičky, ktorej sa zunovalo páchať zlo a ušla do sveta videohier. Celovečerná 3D disneyovka v produkcii Johna Lassetera utŕžila za premiérový víkend rekordných 49,1 milióna dolárov. České kiná film uvádzajú pod názvom Raubíř Ralf.