Vyhrajte vstupenky na pražský koncert Bon Jovi

Americká poprocková kapela Bon Jovi plánuje na začiatku budúceho roka vyraziť na celosvetové turné s názvom Because We Can – The Tour.

12. dec 2012 o 16:17 red

Americká poprocková kapela Bon Jovi plánuje na začiatku budúceho roka vyraziť na celosvetové turné s názvom Because We Can – The Tour.

Turné odštartuje legenda 13. februára 2013 v kanadskom Motreali, nasledovať budú Toronto, Edmonton, Ottawa, Calgary a Winnipeg. Počas európskej časti turné navštívia Bon Jovi okrem iného aj Viedeň a Prahu. Bon Jovi odohrali počas svojej kariéry okolo 2 700 živých koncertov v 50 krajinách sveta pre viac ako 35 miliónov ľudí.

Na “BON JOVI Because We Can – The Tour” si fanúšikovia užijú piesne z nového albumu What About Now, ktorý by mal vyjsť budúcu jar.

Predpredaj vstupeniek na eventim.sk.

video //www.youtube.com/embed/XYsAsZjRVF0

Súťaž bola ukončená.

Výherca: Lucia Keresztesová

Gratulujeme!