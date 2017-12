Disney sa nakazil pixarózou

Animovaný film Ralph Rozbi-­to je príbehom o hrdinoch a antihrdinoch známych hier.

9. dec 2012 o 14:59 Miloš Ščepka

Veľkolepý svet videohier, dobrá hudba aj skvelá animácia – viac však od novej disneyovky nečakajte.

Kedysi to bolo jasné: Disney robil kreslené filmy s vážnymi morálnymi posolstvami, Pixar nápadité digitálne animované bláznivosti.

Potom, ako Disney kúpil Pixar, sa všetko zamotalo: pixarovská Neskrotná je ďalšou z radu disneyovských princezien – a Disneyho Ralph Rozbi-to vo veľkom nadväzuje na Toy Story, Monsters a ďalšie pixarovky. Chýba mu pritom pixarovské priekopníctvo, no i tak je tento rok na tom Disney lepšie ako Pixar.

Animovanú rozprávku o hrdinoch videohier chceli u Disneyho robiť už po úspechu prvého Trona v 80. rokoch minulého storočia! Pravda, nápad nadobudol konkrétne obrysy neskôr, no pôvodne mal podľa dávnych disneyovských zákonov jeho hlavnou postavou byť ultrakladný herný hrdina Felix Jr. Oprav-to. Až úspech antihrdinov v novom tisícročí spôsobil, že ústrednou dvojicou sa stali zatrpknutí outsideri – hromotĺk Ralph a bláznivá malá “porucha” Vanellope z hry Sugar Rush, trpiaca pixlexiou.

Princíp je známy

V herni pána Litvaka stoja herné zariadenia od tých najstarších až po najmodernejšie. Po záverečnej žijú herné postavy vlastným životom – ako bežní ľudia po skončení pracovného času.

Keď hra Felix Jr. Oprav-to slávi tridsiate jubileum, spravia si účinkujúci oslavu. Zabudnú však na hlavného zloducha – ničiteľa Ralpha. A on, urazený, sa rozhodne hľadať šťastie v iných hrách.

Autor filmu Rich Moore netají skúsenosti zo seriálov Simpsonovci a Futurama. Dobre pozná herný svet, vďačne, vtipne a hravo využíva nielen postavičky a rekvizity zo známych hier, ale aj ich zákonitosti, kontrasty i hudbu. Možno dokonca povedať, že celé rozprávanie má viac štruktúru hry ako klasického rodinného filmu.

No nečakajte obdobu kultovej snímky Who Framed Roger Rabbit (Robert Zemeckis, 1988). Kým tá ponúkla veľkolepú plejádu najznámejších kreslených postavičiek a náročnejšie publikum zabávala ich vzťahmi, nostalgiou i hrozbou zániku celého kresleného sveta, Ralph Rozbi-to neoplýva ideami ani presahmi. Nanajvýš gagmi a neveľmi hlbokým hráčskym plánom, ktorý však zatláča do úzadia aj slovenský preklad, orientovaný na deti.

Disneyovka ako vždy

Stredobodom je detský divák vo veku osem – desať rokov. A posolstvo, už pekne ošúchané, že aj vydedenci a posmievaní ťarbáci môžu mať dobré srdce a zaslúžia si príležitosť.

Staršie publikum film oslovuje bizarnou, málo pravdepodobnou romantickou linkou medzi opravárom Felixom a sexi ničiteľkou mimozemšťanov z hry Hero's Duty, seržantkou Calhounovou.

Pre znalcov hier snímka môže mať vysokú pridanú hodnotu. Pre deti je pestrofarebnou hlučnou dynamickou zábavou, ktorá sa však nevyhla viacerým hluchým miestam. Dospelý divák, ktorý nepodľahol vábeniu videohier, sa pravdepodobne nebude zabávať nepôvodným nápadom, prostým príbehom ani gagmi (časť z nich ako nezasvätený nepochopí, časť mu bude pripadať detinská), ale hravosťou veľkolepo vytvoreného alternatívneho sveta, zaujímavou výtvarnou štylizáciou i skvelou animáciou a hudbou. Pravdepodobne ho však najviac osloví krátky predfilm bez slov Paperman.