Nové výstavy

Pohyblivý svet, Skupina Štyri, Kunsthalle, Random Order, Another World, Pod jedličkou

10. dec 2012 o 16:29 (kul)

Pohyblivý svet

Od zajtra do 24. februára bude v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy sprístupnená výstava fotografií Joea Klamára Pohyblivý svet. Kurátorom je Marián Pauer. Joe Klamar (1965) po krátkom pôsobení v Československej televízii koncom 80. rokov emigroval do Kanady. Je nositeľom viacerých významných ocenení z prestížnych súťaží, v USA získal v rokoch 2006 a 2008 ceny v celosvetovej súťaži Fotografia roka.

Skupina Štyri

V Komornej galérii BCPB v Bratislave na Vysokej ulici 17 bude v stredu o 17.00 h vernisáž výstavy Skupiny Štyri. Výstava potrvá do 28. januára. Skupina Štyri vznikla dva roky po legendárnej Skupine Mikuláša Galandu, v roku 1959 a tvorili ju popredné predstaviteľky slovenského výtvarného umenia Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková, Tamara Klimová a Viera Kraicová.

Kunsthalle

Jana Kapelová pozýva na vernisáž výstavy Kunsthalle – súhrnná správa o stave ustanovizne, ktorá bude v stredu o 18.00 h v bratislavskom Dome umenia. Architektom výstavy je Tomáš Džadoň, výstava potrvá do 13. januára.

Random Order

Výstavu Rastislava Sedlačíka Random Order otvoria v stredu o 17.00 h v bratislavskej Artotéke.

Another World

V bratislavskej Zahorian & co. Gallery na Štúrovej ulici bude v stredu o 18.00 h vernisáž výstavy Another World (Jiří David, Otis Laubert, Vladimír Ossif, Rudolf Sikora), potrvá do 9. febrára.

Pod jedličkou

Výstavu ozdôb od 28 umelcov Pod jedličkou otvoria v stredu o 18.00 h v bratislavskej galérii Nova. Kurátormi sú Patrik Illo a Katarína Beňová.