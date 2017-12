Prezident mu už nevolá

Gérard Depardieu sa sťahuje. Z Francúzska ho vyhnal strach z daní

10. dec 2012 o 16:42 Kristína Kúdelová

Herec a podnikateľ stratil spojenca na najvyšších miestach. Bývať bude v Belgicku, kilometer od hraníc.

Monaco? Či Monte Carlo? Nie, správna odpoveď je Moticelli...

Vo filme Petra Weira Zelená karta hrá Gérard Depardieu kandidáta na americké občianstvo. Chcel ho získať obojstranne výhodným sobášom s mladou Newyorčankou, ale pred imigračnou komisiou stroskotal, lebo si nespomenul na meno Moticelli, značku jej obľúbeného nočného krému. A musel späť do Francúzska.

V skutočnosti je dnes situácia opačná, Depardieu odchádza. Presťahoval sa do belgickej dedinky Néchin, jeden kilometer od francúzskych hraníc. Bude sa mu tam žiť lacnejšie.

Vždy, keď mal problém

„Má rád náš kraj, páči sa mu jeho vidiecky charakter, vyhne sa tam parížskemu ruchu, divokej premávke,“ povedal pre rádio RTL miestny starosta. Nikto by mu však neuveril, že Depardieu sa vysťahoval pre obdiv k prírode. Už dlhšie sa hovorilo, že ho vyháňa strach z vysokých daní a starosta ani nenamietal: „Aj to je pravda.“

Kedysi Gérard Depardieu podporoval v prezidentskej kampani Francoisa Mitterranda. Potom – aj za cenu, že ho nazvali politickým chameleónom – začal verejne podporovať pravicového kandidáta Nicolasa Sarkozyho. „Na rozdiel od mnohých ja mám pána Sarkozyho rád,“ citovala ho agentúra AFP. „Je to jediný schopný a pracovitý politik.“

Ukázalo sa tiež, že také hodnotenie záviselo od osobných skúseností, ktoré s ním Depardieu mal. „Vždy keď som mal nejaký problém so zahraničným obchodom, urobil všetko pre to, aby mi ho pomohol vyriešiť. Keď som mu zavolal, do štvrť hodiny sa mi ozval späť. Pritom som len herec, neuveriteľné.“

Depardieu však nie je len herec, je to aj úspešný vinár a vlastní niekoľko viníc, nielen vo Francúzsku. Problémom je, že nový prezident Francois Hollande prišiel s návrhom zaviesť 75­percentnú daň pre tých, čo ročne zarobia viac ako milión eur. V Belgicku sú pre priaznivejšie zákony. Nápad vysťahovať sa tam dostali už viacerí šéfovia veľkých podnikov, oni ani Depardieu sa tam nemusia vzdať francúzskeho občianstva.

Súd v Paríži

Pred májovými prezidentskými voľbami si zahraničné médiá všimli, že Sarkozyho podporujú veľké a známe filmové hviezdy, napríklad aj Jean Reno alebo režisér Claude Lelouche. Hollande sa mu chcel vyrovnať a vraj sa snažil získať Jeana Dujardina, čerstvého držiteľa Oscara za film The Artist. Za väčšiu výhru sa však aj tak považoval Gérard Depardieu, lebo naňho svet zatiaľ reaguje viac. Veď je to stále herec, ktorý dokáže zahrať čokoľvek.

Budúci tyždeň ho uvidíme aj v našich kinách, má menšiu postavu vo filme Pí a jeho život. Štvrtok sa zas bude musieť zastaviť v Paríži, súd sa bude zaoberať jeho priestupkom, že šoféroval s trikrát vyšším množstvom alkoholu v krvi, ako je povolené.