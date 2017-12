Klasické hardrockové hity zaznejú v akustickej verzii

Najslávnejšie pesničky skupiny Uriah Heep ich autor príde zahrať do Bratislavy unplugged.

11. dec 2012 o 17:19 Oliver Rehák

V 70. rokoch spolu s Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep Purple tvorili takzvanú Veľkú štvorku. Pod väčšinou hitov skupiny Uriah Heep je podpísaný Ken Hensley, ktorý ich vo štvrtok zahrá na Slovensku. V nezvyčajnej podobe.

„Je to môj sólový akustický koncert, budem na pódiu iba s klávesmi a gitarou,“ vraví pre SME britský hudobník. „Základ sú klasické veci z najslávnejšej éry Uriah Heep. Za každou je nejaký príbeh, takže skladby divákom uvádzam s krátkym príhovorom.“

Nebude to však iba spomienkový večer. Dnes 67-ročný veterán hardrockovej scény tvrdí, že každý z doterajších koncertov turné bol iný a že možno vytiahne aj nové skladby. „Tie šou nie sú nikdy rovnaké, veci na pódiu sa dejú spontánne. Možno si opäť zahráme s violončelistom Eugenom Prochácom. Žiadne veľké skúšky však nebudú. Deň pred koncertom v Slovenskom rozhlase v Bratislave som ešte v Rusku a určite nebudeme skajpovať s nástrojmi.“

Stál pri zrode Uriah Heep, no v roku 1980 legendu britského hardrocku opustil. Aj s veľkým odstupom času je to preňho stále dosť citlivá téma: „Dlho sme si dokonale rozumeli v hudbe aj názorovo, no postupne sa to zmenilo. Spôsobili to drogy a alkohol. Začali sme znieť zle, dobrých nových nápadov ubúdalo. A keď musíte vyhodiť kamarátov, lebo už sú nepoužiteľní, každý z nás to zle znášal.“

Vzťahy sa rokmi upravili, ale Hensley nechcel skončiť s hudbou, tak sa začal objavovať v rôznych projektoch a venovať sa sólovej kariére. Doteraz má za sebou vyše päťdesiat rôznych nahrávok, hosťoval napríklad na albumoch populárnych, o generáciu mladších amerických metalistov W.A.S.P. a Cinderella, ešte viac prekvapil vlaňajšou spoluprácou s bulharskou kapelou Sunrize: „Sú veľmi populárni doma a ako som zistil, aj veľmi dobrí. Pozvali ma a keďže som mal čas, dohodli sme sa. Zatiaľ bolo pre mňa vždy osviežením zahrať si s niekým, koho som predtým nepoznal.“

Hoci je známy najmä ako klávesový hráč, jeho prvým nástrojom bola gitara. V otázke, či neľutuje, že sa nesústredil iba na ňu, má jasno: „Nikdy som nemal ambície byť virtuózom. Ako skladateľovi mi viac vyhovujú klávesy, ponúkajú väčšie možnosti, gitara je zase lepšia na koncerty. Pohodlnejšie sa s ňou cestuje,“ dodáva s typickým britským humorom.