Čo spája Marilyn Monroe, kráľovský pár a boxera? Fotograf Klamar

V Bratislave vystavuje svetový slovenský fotograf. Jeho svet je superrýchly, ale presný aj výstižný.

11. dec 2012 o 17:29 Jana Németh, Jana Močková

Výstava Joe Klamar - Pohyblivý svet je už 13. pokračovaním projektu Henkel Slovensko Slovensku. V Galérii mesta Bratislavy ju uvidíte do 24. februára, v marci sa presunie aj do Liptovského Mikuláša do Galérie P. M. Bohúňa. Joe Klamar (1965) - naro(Zdroj: JOE KLAMAR)

Svet Joa Klamara je pohyblivý, priam superrýchly, ale presný aj výstižný. Denne ho sledujú čitatelia svetových médií, oddnes je aj v Galérii mesta Bratislavy. Na jar aj v Liptovskom Mikuláši.

„Tá výstava vyzerá vlastne tak ako môj život – chvíľu som tu a chvíľu zasa niekde úplne inde,“ hovorí Joe Klamar. „Občas závidím fotografom, ktorí robia iba jedno – napríklad tým, čo s elegantnými kufríkmi chodia v poltopánkach fotiť medzinárodné summity. Ja tam síce chodím tiež, ale deň predtým fotím šampionát v zjazdovom lyžovaní vysoko v horách a deň potom hviezdy na červenom koberci. Musím sa okamžite prispôsobiť. Ale mám to rád,“ dodáva spokojne.

Keď teda vstúpite na výstavu Joe Klamar – Pohyblivý svet v Galérii mesta Bratislavy, buďte pripravení (takmer) na všetko. Mohol by z toho vzniknúť aj nejaký vtip, začínajúci sa štandardným – „čo majú spoločné“ Marilyn Monroe, surfujúci pes - boxer, kráľovský pár, Meryl Streep a rómska rodina na východe Slovenska? Joa Klamara. Všetkých ich fotil. A fotil ich tak dobre, že si to všimol svet.

Mimochodom – Marilyn nie je vtip, naozaj ju na jednej fotke nájdete, dokonca, v krásnom popoludňajšom svetle hollywoodskych ulíc. Aj toho surfujúceho boxera. Všetko je to pravda.

Bubeníci počas olympijského ceremoniálu v Pekingu.

Z olympiády v Aténach.

Maximum

Klamarov domov je momentálne v Los Angeles, už takmer rok. Stále pod rovnakou značkou agentúry Agence France Presse. V kalendári má všetky dôležité akcie hudobného a filmového priemyslu vrátane Oscarov. V Európe to ako šéffotograf pre strednú Európu nemal ľahké, väčšinu roka vlastne trávil na cestách, fotil najmä šport. Amerika je iná, no má teraz aspoň trochu viac času na rodinu. „Je tam obrovská konkurencia. Niekedy si už myslím, ako dobre som čosi vymyslel, a ktosi iný príde s tým istým. To ma trochu zamrzí, ale idem ďalej, stále niečo skúšam,“ rozpráva Joe.

Zafotiť si

O fotografovaní by už mohol hovoriť aj trochu s odstupom. Predsa len má za sebou množstvo významných cien, jeho fotky poznajú čitatelia svetových médií. On však stále používa výraz „dobre si zafotiť“, ako keby išlo o hranie futbalu.

„Jasné, niekedy viem, že idem iba urobiť prácu, no potom zistím, že to stojí za to a dám do toho všetko. Inokedy sa skôr riadim heslom – keď to nemôžeš urobiť dobre, urob to rýchlo. Ale stáva sa mi, že sám seba presviedčam, že sa mýlim. Urobím fotku a ešte dve hodiny oblieham miesto a čakám, že ešte sa čosi udeje,“ vysvetľuje.

Nerád však fotke venuje pridlhý čas. „Vychladnem. Opadne vzrušenie. A hoci viem, aké fotky mi chýbajú, neznamená to, že teraz pôjdem a odfotím ich. Už to nejde, už je to preč. Najlepšie to totiž môže byť iba v momente, keď cítim ten adrenalín, ten moment, keď skrátka idem na vec.“

Memorial Day na pláži v Santa Monica.

Pohár národov v Afrike. Novinár sleduje zápas.

Slovák

Výstava v GMB, ktorej kurátorom je Marián Pauer, ho mimoriadne teší. „Som Slovák a vždy aj budem, je to pre mňa česť,“ hovorí Klamar, ktorý vyrastal v Liptove. Emigroval v roku 1987. Najprv v Kanade robil všelijaké manuálne roboty, k fotke sa dostával postupne. Odvtedy už mnohí fotografi a teoretici povedali veľa slov o tom, prečo sú jeho fotky „iné“.

„Stretol som sa s tým, že som experimentátor. A pravda je, že niekedy som sa naozaj snažil za každú cenu urobiť fotky inak ako ostatní, hoci to možno nebolo na pravom mieste. Napokon sa to u mňa všetko akosi prepojilo. Všetky rady súvisiace so sochárstvom, maľbou, keďže som študoval výtvarnú fotografiu... Nemôžem sa jej síce najmä z časového dôvodu venovať, no mám to šťastie, že pracujem pre Francúzov, a môžem si dovoliť urobiť aj abstraktné veci. Oni to vedia prijať,“ vysvetľuje.

Fotenie pre neho nie je otravné, skôr naopak. Fotí aj doma, keď skúša všeličo nové, no najmä oslavy narodenín svojich detí, oslavy Vianoc, prechádzky po Liptove a na pláži. Nikdy nefotil vojnu, vždy z toho v poslednej chvíli zišlo. „Ale netrpím tým, že by som to nerobil. Skrátka to tak bolo.“ Sú aj iné veci, ktoré by ešte chcel odfotiť – napríklad medvede na Aljaške, divokú prírodu. „Mať toľko času ako chlapci z National Geographic,“ povzdychne si.

V Tarzanovom parku pri Liptovskom Mikuláši.

Štart - 100 m prsia, majstrovstvá Európy v Budapešti.

Belly Dance.

Miami - módna šou.