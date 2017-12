Ravi Shankar žil hudbou takmer sto rokov

Indický skladateľ a virtuóz bol otcom world music aj speváčky Norah Jones a predstavil svetu tradičnú indickú kultúru.

12. dec 2012 o 9:28 Oliver Rehák

Koncertoval od detstva do poslednej chvíle. Na snímke z februára tohto roka so svojím tradičným nástrojom.(Zdroj: TASR/AP)

Vo veku 92 rokov zomrel Ravi Shankar. Muž, ktorý tradičnú kultúru svojej krajiny predstavil celému svetu tým najlepším spôsobom.

BRATISLAVA. Skladba Norwegian Wood nebola typickou hitovkou, ale je veľmi zaujímavá a pekná. Keby George Harrison nepoznal Raviho Shankara, nápad pridať k akustickej gitare vo valčíkovom rytme exotický zvuk sitaru by mu asi nenapadol.

Tento nástroj sa neskôr objavil aj v ďalších skladbách The Beatles, ale bolo by zjednodušením povedať, že indického virtuóza preslávil až jeho žiak z legendárnej britskej skupiny. V tom čase už mal za sebou veľkú kariéru.

Globálna hviezda

„Vždy som mal inštinkt robiť nové vecí. Môžete si o tom myslieť čokoľvek, ale experimentovanie je to, čo mám najradšej,“ povedal Ravi Shankar v roku 1985 pre The New York Times a vystihol tým celý svoj život. Detaily opísal v autobiografii My Music, My Life, ktorú nasledoval celovečerný filmový dokument Raga (1971). Už v tom čase mal na čo spomínať.

Odmalička javil mimoriadne nadanie v hudbe aj v tanci. Ešte nebol ani tínedžer, keď cestoval so starším bratom do Paríža ako člen súboru tradičnej kultúry a nebyť druhej svetovej vojny, svet mohol jeho umenie obdivovať ešte skôr. Začiatkom 50. rokov šéfoval orchestru indického národného rozhlasu a vyrazil na prvé vlastné turné po Európe aj po Amerike.

Tradičnou hudbou svojej rodnej krajiny a exotickým zvukom svojho sitaru „nakazil“ viacerých známych muzikantov z rôznych žánrov. Jedným z prvých bol husľový virtuóz Yehudi Menuhim, stretnutie klasiky s indickými rágami zachytávajú tri albumy West Meets East. Netypické stupnice a rytmy učil aj džezového génia Johna Coltrana, ktorý podľa neho dokonca pomenoval svojho syna, neskôr mal projekty s virtuózmi tradičnej japonskej hudby, ruskými folkloristami či otcom amerického minimalizmu Philipom Glassom.

On a Harrison

Najslávnejšia je však jeho spolupráca s iným menom. George Harrison však nebol prvý bigbíťak, s ktorým Shankar prišiel do kontaktu. Jeho virtuozitu prví počuli členovia skupiny The Byrds, ktorí prišli nahrávať do rovnakého štúdia. Práve od nich sa gitarista The Beatles dozvedel o fantastickom virtuózovi a rozhodol sa stať jeho žiakom.

„Ravi je krstným otcom world music,“ tvrdil a mal pravdu. Indická hudba sa vďaka ich stretnutiu v polovici 60. rokov, ktoré prerástlo do celoživotného priateľstva, stala ešte populárnejšou. Jej „veľvyslanec“ dostal prvú z troch cien Grammy, na Monterey Pop festivale jeho koncert sledovali tisícky ľudí a vplyvný časopis Billboard ho vyhlásil za umelca roku 1967.

Sitar sa dostal aj na najslávnejší beatlesovský album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band a nahrávky ďalších kapiel od The Rolling Stones po Metallicu, či u nás Laca Lučeniča a Tomáša Slobodu. Z tohto módneho trendu a prirovnávaní indickej hudby k stavom po užití drog ale Shankar veľmi nadšený nebol.

V každom prípade vďaka festivalu v Monterey dostal nápad, čo sa dá robiť, keď prišli správy o utečencoch a záplavách v Bangladéši. Spolu s Harrisonom v auguste 1971 zorganizovali veľký koncert v newyorskej Madison Square Garden, ktorý sa stal vzorom pre ďalšie benefičné akcie typu Live Aid.

Filmy a rodina

Concert for Bangladesh získal Grammy pre najlepší album roka a k najprestížnejšej hudobnej cene Shankar takmer pridal aj najprestížnejšiu filmársku cenu. Hudba k filmu Gándhí (1981) s Benom Kingsleym nakoniec skončila „iba“ pri nominácii na Oscara, tak či onak to však nebol náhodný úspech. Potvrdili to soundtracky pre trilógiu režiséra Satjádžitu Rája, ktorá vyhrala hlavné ceny na všetkých dôležitých festivaloch – v Cannes, Benátkach aj v Berlíne.

V rodine, ktorá žila hudbou, sa narodil, pokračujú v nej aj jeho deti. Tradičnejšej indickej hudbe sa venuje dcéra Anoushka, s ktorou často hrával, ešte známejšia je Norah Jones, ktorá prišla na svet po jeho nemanželskej aférke.

Hudbou žil od detstva do poslednej chvíle. Naposledy na pódium vyšiel pred mesiacom a práve v týchto dňoch vyšlo DVD s trefným názvom Ravi Shankar: Desiata dekáda koncertovania. Ravi Shankar skonal v utorok popoludní v nemocnici neďaleko jeho domu. V poslednom čase mal problémy s dýchaním a srdcom a podstúpil operáciu, pri ktorej mu vymenili srdcovú chlopňu.