V Košiciach sa začína výstava World Press Photo

Výstavu prestížnej svetovej súťaže novinárskych fotografií otvárajú už dnes.

13. dec 2012 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Väčšinou vidíme fotografie World Press Photo v Bratislave, po dlhých rokoch sa výstavu podarilo zorganizovať na východe.

Od februára, keď medzinárodná porota rozhodla o tom, ktoré fotografie novinárov z celého sveta boli vlani najlepšie, ich už videli milióny ľudí. Nielen online, ale aj naživo. Dnes o 18.00 h sa výstava World Press Photo otvára v Košiciach – v obchodnom centre Atrium Optima.

Pozrite si niektoré z fotografií, ktoré tento rok zvíťazili v súťaži World Press Photo

Táto výstava u nás býva pravidelnou súčasťou novembrového festivalu Mesiac fotografie v Bratislave. Tento rok však z programu vypadla, nie je to lacná záležitosť, stojí 15-tisíc eur. „Ani v Košiciach by to nebolo možné, nebyť titulu Európske hlavné mesto kultúry,“ vysvetľuje Pavel Maria Smejkal z občianskeho združenia PhotoART Centrum. „V Košiciach už pritom výstava WPP raz bola, ešte v roku 1994.“

Viac divákov

V obchodnom centre bude do 6. januára 2013 vystavených 160 víťazných snímok všetkých deviatich kategórií súťaže. Celkovým víťazom sa tento rok stala snímka Španiela Samuela Arandu, ktorá zobrazuje ženu, držiacu zraneného príbuzného počas protestov v Jemene.

Tohtoročným bonusom putovných výstav World Press Photo je aplikácia Exhibition do smartfónov, cez ktorú sa dostanete k množstvu doplnkových informácií o fotografiách či autoroch vrátane videorozhovorov.

Zvolené miesto a čas konania výstavy podľa Smejkala spĺňajú zámer – osloviť čo najširšie publikum. „Obchodné centrum bola voľba trochu z núdze, ale na druhej strane budú mať šancu vidieť výnimočné fotografie aj tí, ktorí si nezvykli chodiť do galérií. V tých fotkách navyše nejde iba o nejakú umeleckú stránku, ale najmä o problémy celej spoločnosti, sveta. Dôležitý je teda najmä ich ekologický, spoločenský, kultúrny či politický rozmer, nielen ich formálna stránka,“ hovorí Smejkal.

To, že výstava bude akurát cez vianočné sviatky, im podľa neho dodáva určitý kontrast. „Mnohé z víťazných fotografií sú o utrpení a skutočných problémoch, ale aj o spolupatričnosti v núdzi. Sú to fotky s príbehmi a s veľkým posolstvom, a to je v tomto čase namieste.“