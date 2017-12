Nové filmy: Hobit, Krajina zabudnutia

Nadviaže Peter Jackson na úspech Pána prsteňov?

12. dec 2012 o 17:43 aš

Hobit: Neočakávaná cesta

Réžia: Peter Jackson

Podobne ako trilógiu Pán prsteňov, adaptuje Peter Jackson aj útly román J. R. R. Tolkiena Hobit z roku 1937 do podoby troch výpravných veľkofilmov – tentoraz však aj v 3D. Prvé recenzie naznačujú, že vôbec nebude ľahké nadviazať na úspech Pána prsteňov: je ťažké prekonať sám seba – a svet, šoubiznis i film sa za desať rokov posunuli o riadny kus vpred!

Krajina zabudnutia

Réžia: Michale Boganim

Katastrofa v černobyľskej elektrárni je asi stále príliš živá a boľavá na to, aby o nej mohol vzniknúť dobrý film. Nepodarilo sa to ani izraelskej debutantke Michale Boganimovej. Filmárka síce pozháňala 5 miliónov dolárov – a do hlavnej ženskej roly sa jej podarilo obsadiť Oľgu Kurylenko – no jej hranej prvotine kritika vyčíta okrem tradičných začiatočníckych chýb a slabého scenára aj naivitu a nepresnosť.