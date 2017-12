Benefičný koncert pre obete búrky Sandy sledovali dve miliardy ľudí

Naživo koncert sledovali až dve miliardy ľudí a trval takmer šesť hodín. Koľko sa vyzbieralo, zatiaľ nie je známe.

13. dec 2012 o 8:21 TASR

NEW YORK. Desiatky hviezd sa v New Yorku v noci nadnes zúčastnili na benefičnom koncerte, venovanom obetiam búrky Sandy.

Podujatie, ktoré sa začalo v stredu večer miestneho času, sledovali stámilióny ľudí - vysielali ho televízie, rozhlasové stanice, bol na internete a dokonca aj v kinách.

Umelci sa zriekli honoráru, aby pomohli ľuďom v núdzi. Zatiaľ nie je známe, koľko finančných prostriedkov sa podarilo vyzbierať, ale už pred koncertom organizátori získali 32 miliónov dolárov, uviedla agentúra DPA.

Newyorská multifunkčná aréna Madison Square Garden bola vypredaná, avšak koncert znel po celom svete. Podľa organizátorov ho naživo sledovali až dve miliardy ľudí a trval takmer šesť hodín.

Jedným z vrcholov večera bolo vystúpenie exbeatla Paula McCartneyho so zostávajúcimi členmi skupiny Nirvana - Daveom Grohlom a Kristom Novoselicom.

Podujatie otvoril polhodinovým vystúpením Bruce Springsteen, ktorý zaspieval "Land of Hope and Dreams" i "Wrecking Ball" a koncert zakončila Newyorčanka Alicia Keys. Na pódiu sa vystriedali skupiny Rolling Stones a Who i hudobníci Roger Waters, Billy Joel či Kanye West.

"Žijem v New Yorku len 11 rokov a mám ho rád," povedal pre DPA Roger Waters. Dodal, že sníma klobúk pred organizátormi, je pre neho cťou byť na koncerte a pomôcť ľuďom v núdzi. Spolu s chlapčenským zborom zaspieval aj svoj hit "Another Brick In The Wall".

Moderátor a spisovateľ Jon Stewart pre agentúru AP poznamenal, že Američania sa učia. Môže sa na nich padnúť čokoľvek - teroristi, hurikány, ale to nevadí, pretože ich to zakaždým posilní.

Hudobne bolo podujatie do veľkej miery orientované na klasický rock, ktorý má fanúšikov schopných zaplatiť cenu za lístky od 150 do 2500 dolárov. Lístky však boli rôznymi komerčnými sprostredkovateľmi ponúkané aj za vyššie ceny, čo organizátori označili "za hanebné".

"Bola to najväčšia zbierka starých anglických hudobníkov, ktorí sa kedy zhromaždili v Madison Square Garden," povedal Mick Jagger. "Ak bude pršať v Londýne, musíte prísť a pomôcť nám," dodal rocker.

Jagger v čase, keď udrela superbúrka Sandy, nebol v New Yorku. V rozhovore pred koncertom však povedal, že jeho byt zaplavila voda do výšky zhruba 60 centimetrov.

"Hudobníci sú väčšinou prví vo svete, ktorí sa obetiam takýchto katastrof pokúšajú finančne pomôcť," povedal pre DPA organizátor John Sykes.

"Sú to oni, ktorí povedia - okay, zarobím jeden alebo dva milióny za jednu noc, obetujem svoj čas, aby som týmto ľuďom pomohol," vysvetlil Sykes.