J. R. R. Tolkien: Stvoriteľ fantasy

Hobit je základným kameňom ohromného literárneho diela.

Hobit prvý raz vyšiel v septembri 1937. Tolkien hovoril, že knihu pôvodne písal pre vlastné deti a tomu prispôsobil jej štruktúru. Jednotlivé kapitoly sa dajú čítať ako samostatné príbehy viacerých bytostí.

Základný kameň budúceho ohromného diela čiastočne vychádza z príbehu psíka Rovera, ktorý svojmu synovi rozprával o desaťročie skôr.

Ocenila ho kritika aj verejnosť, žiadna takáto kniha dovtedy neexistovala. Hobit sa považuje za základný kameň žánru fantasy.

Vydavateľ si objednal pokračovanie, výsledkom bolo dopracovanie histórie a legiend Stredozeme a monumentálna trilógia a kánon fantasy Pán prsteňov.

Zo samostatného príbehu pôvodne pre deti sa zrazu stal „úvod“ k väčšej, podstatne temnejšej sérii.

Z viet: „V istej podzemnej nore býval jeden hobit. Nebola to žiadna škaredá, špinavá, vlhká diera, plná končekov dážďoviek a páchnuca slizom ani vyschnutá, holá piesčitá jama, kde by sa ani nedalo sadnúť a niečoho sa najesť; bola to hobitia nora, a to znamená komfort,“ sa stali legendy žánru.

Tomáš Prokopčák