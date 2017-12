Filmy o otrokárstve boli dobrý nápad

V Hollywoode vyhlásili nominácie na Zlaté glóbusy, favoritmi sú filmy Spielberga, Tarantina a Afflecka

14. dec 2012 o 16:03 Kristína Kúdelová

Aj Quentin Tarantino, aj Steven Spielberg nakrútili filmy o konci otrokárstva a oba ich nakrútili bez sentimentu. Páčilo sa to zahraničným novinárom v Hollywoode.

„Utekajte si pozrieť tento film a zoberte so sebou aj deti. Chvíľami budú pravdepodobne nesústredené a zmätené, ale napokon, aj zmätok a nuda sú súčasťou demokracie,“ napísali v New York Times o dráme Lincoln.

Odvážne o politike

Stevenovi Spielbergovi sa evidentne znovu podarilo zaujať, jeho Lincoln vstúpil úspešne do sezóny filmových cien. Najprv získal priaznivé ohlasy a recenzie a teraz aj sedem nominácií na prestížne Zlaté glóbusy. Vlani mal v kinách mierne gýčovú drámu Vojnový kôň – o Lincolnovi niektorí kritici s prekvapením skonštatovali, že si trúfol vystihnúť americký politický systém cez detailnú analýzu jedného prípadu, keď sa prezident snažil zrušiť otroctvo.

Film hovorí o kompromisoch politika počas posledných štyroch mesiacov v úrade a vraj pri tom vôbec nie je sentimentálny. Jeho hereckou hviezdou je Daniel Day–Lewis.

Päť nominácií na Zlatý glóbus má Divoký Django. Aj to je film z obdobia otroctva, ale pozor, tento nakrútil Quentin Tarantino a to znamená, že sa treba pripraviť na čosi extravagantnejšie. Kto bol v týchto dňoch v kine, videl už upútavku, ktorá sľubuje divoký western a dosť jasne vysvetľuje, prečo Leonardo DiCaprio a Christoph Waltz dostali glóbusové nominácie za vedľajšie úlohy.

Ben Affleck možno celkom presne neodhadol svoje sily, keď sa chcel stať veľkou hereckou hviezdou, ale päť nominácií za jeho drámu Argo má možno ešte väčšiu hodnotu. Affleck nakrútil zaujímavý (nie je to zrovna superlatívum) film o operácii CIA počas iránskej revolúcie v roku 1980. Možno Zlatý glóbus napokon nevyhrá a možno za to bude môcť jeho nedisciplinovanosť, lebo do politickej drámy zbytočne zamiešal komediálne scény o fungovaní Hollywoodu.

Prekvapivé komédie

V kategórii komédií a muzikálov má tri nominácie film Silver Linings Playbook. To zase nie je úplne bezstarostná komédia, pretože dosť vážne sa v nej hovorí o psychických chorobách.

Prekvapením je, že tri nominácie majú aj Lososy v Jemene. Komediálny talent Ewana McGregora či Kristin Scott Thomasovej je síce neodškriepiteľný, ale touto banálnou romancou sa tentoraz Briti príliš neblysli.

Zlatý glóbus pre najlepšieho režiséra sa udeľuje pre obe kategórie spoločne. Tento rok sa v očiach zahraničných novinárov v Hollywoode, ktorí o cenách rozhodujú, viac ukázali tí, čo nakrútili drámu. Nominovaní sú Spielberg, Tarantino, Affleck a spolu s nimi Kathryn Bigelow za Zero Dark Thirty o hľadaní bin Ládina a Ang Lee, ktorý už budúci týždeň príde do kín s magickým filmom Pí a jeho život.

Rok čo rok sa hovorí, že Zlaté glóbusy naznačia favoritov na Oscary. Ich víťazov vyhlásia 13. januára a oscarové nominácie o tri dni skôr.