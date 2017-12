Ako vzniká hit: televízny Kubo

"Anča, ja mám nožík." Z generácie na generáciu sa prenáša veta Jozefa Kronera z televízneho filmu Kubo.

20. dec 2012 o 0:00 Dušan Taragel

Žiadny sneh, žiadne vianočné zvyky, nie je to dokonca ani rozprávka a takmer tretinu filmu tvoria ľudové piesne a tance. Napriek tomu sa z televízneho filmu Kubo stala vianočná televízna klasika a najznámejšia veta ‚Anča, ja mám nožík‘ sa aj vďaka tomu prenáša z generácie na generáciu.

Vianoce v televízii, to nie sú len české Tri oriešky pre Popolušku či ruský Mrázik. Bez Kuba v podaní Jozefa Kronera by televízne Vianoce neboli kompletné a mnohí diváci by mali pocit, že im čosi dôležité z vianočného obradu chýba.

Je pozoruhodné, že Kubo, ktorý vznikol v roku 1965 (teda pred 47 rokmi) sprvu vyvolal rozpačité reakcie – mnohí diváci nedokázali stráviť zámernú divadelnú štylizáciu a čudesné „špagátové“ kulisy.

Na druhej strane, výkon Jozefa Kronera, romantický príbeh o láske a plno ľudových piesní napokon prevážili, ľudia si na špagáty zvykli a dnes už nikomu nepripadá čudné, že drevenice v Kubovi majú priehľadné steny.

Jozef Hollý

História vzniku Kuba má zaujímavé pozadie: autorom divadelnej predohry je evanjelický farár Jozef Hollý (1879 – 1912) a text hry prvýkrát uverejnil v roku 1904 v Slovenských pohľadoch. Ak by ste chceli zistiť, ako vlastne pôvodný text Kuba vyzerá, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo Zlatého fondu denníka SME.

Kubo (tvorcovia) Martin Bečela, richtár, bohatý gazda ( Elo Romančík )

) Anna, jeho žena ( Viera Strnisková )

) Kubo, ich syn ( Jozef Kroner )

) Eva Košáriková, bohatá vdova ( Eva Kristínová )

) Anička, jej dcéra ( Milka Vášáryová )

) Štefan, gazda u Košáričky ( Samuel Adamčík )

) Paľo, mládenec, rodina Štefanova ( Jozef Adamovič )

) Lovecký, vdovec, všelijakého zamestnania ( Július Pántik )

) Dora, stará Cigánka ( Vilma Jamnická )

) Tancuje Lúčnica , spieva Darina Laščiaková

, spieva Choreografia Štefan Nosáľ

Architekt Anton Krajčovič

Hlavná kamera Tibor Biath

Jozef Hollý, ktorého sté výročie smrti sme si pripomenuli v novembri, sa do slovenského divadelníctva zapísal aj ďalšou známou veselohrou nazvanou Geľo Sebechlebský.

Aj napriek predčasnej smrti divadelníctvo v Hollého rodine zostalo, venovali sa mu dcéra Elena Holéczyová a syn Martin Hollý, ale aj vnuk Martin Hollý ml. (1931 – 2004), ktorý patril medzi najvýznamnejších slovenských režisérov, či ďalší vnuk, český herec Josef Abrhám.

Kubo patril medzi často hraný a úspešný divadelný text – príbeh je jednoduchý, zápletka zrozumiteľná, humoru je dosť a aj ľudové piesne zaznejú.

Nuž a pre tých, čo Kuba nikdy nedopozerali do konca, ponúkam kostru príbehu: Bohatý richtár Bečela má hlúpeho (v origináli ‚sprostého‘) syna Kuba.

Bohatá vdova Košáriková má zasa krásnu dcéru Aničku, súcu na vydaj. Vdovec Lovecký pripraví intrigu – Anička sa má vydať za Kuba, Lovecký si uchmatne vdovu Košárikovú a s Bečelom sa podelia o jej majetok.

Lenže o Aničku má záujem aj chudobný mládenec Paľo. Keď sa celá intriga prevalí, vdova Košáriková sa nahnevá, Aničku dostane Paľo, Kuba zmastia husári a láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou.

Jozef Kroner

Predstava, že Vinnetua by hral niekto iný, než francúzsky herec Pierre Brice, je pre zopár generácií divákov neprijateľná. Rovnako je to aj s Kubom – kto iný by ho mohol hrať, než Jozef Kroner?

Pravdou je, že tento herec Kuba hrával už ako amatér a postava sa s ním dostala až do Martinského divadla, kde začal svoju profesionálnu kariéru.

Ako spomína pani Darina Ťapáková, manželka režiséra Martina Ťapáka:

„Jozefa Hollého manžel miloval. Pamätám sa, ako jeho Kuba uvádzali v Martinskom divadle. Tam sme s manželom aj prvýkrát videli Jožka Kronera v tejto úlohe a nesmierne sa nám to zapáčilo.

Keď sme sa neskôr presťahovali do Bratislavy a Jožko Kroner s rodinou tiež, boli sme si veľmi blízki a už vtedy obaja premýšľali o tom, že nakrútia Kuba pre film.“

Pravda a láska zvíťazila a krásny pár Milka Vášáryová s Jozefom Adamovičom dostala požehnanie vdovy Košárikovej v podaní Evy Kristínovej (vpravo)- Foto - Telexim

Nakrúcanie

Príležitosť prišla z Československej televízie v roku 1964. V Bratislave fungovalo oddelenie, ktoré sa nazývalo Televízna a filmová tvorba (TFT) a ktoré nakrúcalo (produkovalo) filmy primárne určené pre premietanie v televízii.

Vzniklo tu veľa televíznych skvostov a jedným z nich je aj Kubo. Pani Ťapáková, ktorá bola blízko pri vzniku Kuba, spomína:

„Väčšina divákov bola zvyknutá, že keď ide v televízii folklór, bude to realistické, akoby naozaj na dedine. Kuba nakrúcali aj z finančných dôvodov v najväčšom ateliéri na Kolibe, bolo to lacnejšie a jednoduchšie, ako keby mali nakrúcať niekde v exteriéroch.“

Režisér Martin Ťapák (1926) bol vo svojom živle, robil to, čomu najviac rozumel a čo mal najradšej – folklór. Scénu mu vytvoril architekt Anton Krajčovič a prvýkrát sa použila tzv. špagátová scéna, vďaka ktorej je Kubo zvláštnym spôsobom moderný dodnes.

Keď Martin Ťapák videl postavenú scénu prvýkrát, bol z nej v rozpakoch, rýchlo však pochopil možnosti, ktoré mu ponúkala – priehľadné steny dreveníc mu umožnili prepájať prostredia, izbu s dvorom a podobne, a tak dynamizovať dej.

Štylizácia bola zámerne divadelná a divák vďaka nej chápal, že nepozerá realistický obraz života na dedine na prelome storočí, ale veselohru.

Foto - Telexim

Medzi smiechom a tragikou

Aj bez mučenia sa priznám, že keď som Kuba videl ako dieťa prvýkrát, celá novátorská špagátová štylizácia mi bola cudzia a nezrozumiteľná a veľkých úľov v podobe ľudských hláv som sa dokonca bál.

Pripadalo mi zvláštne, že nejakí ľudia bývajú v domoch zo špagátov a pritom si aj veselo spievajú a tancujú. A keď pršalo alebo snežilo, čo robili?

Vekom som si však zvykol a ako väčšina divákov, aj ja obľubujem dva kľúčové výstupy – prvým je Kubo na vohľadoch (‚Anča, ja mám nožík‘), kde štyridsaťročný Jozef Kroner hrá dedinského ‚prostáčika‘ a dokonale balansuje medzi smiechom a tragikou.

Druhým výstupom je legendárna hádka medzi vdovou Košárikovou (Eva Kristínová) a richtárovou ženou (Viera Strnisková), v ktorej si obe vykričia všetku zlosť a nenávisť.

Nielen dnes, v časoch politickej korektnosti, dokáže vyvolať Kubov príbeh otázky o tom, či je vhodné, aby sa diváci smiali na mentálne postihnutom mládencovi.

Už autor Jozef Kollár bol veľmi opatrný a postava Kuba nie je hnaná do extrému, ale slúži skôr ako rezonančná doska, zosilňujúca pohnútky a konanie ostatných postáv.

Nuž a Jozef Kroner zahral Kuba s majstrovskou virtuozitou a ľudskou pokorou, bez výsmechu, ale s humorom.

Víťazstvo lásky

Režisér Martin Ťapák spracoval Kollárov text veľmi pietne, v podstate ho len upravil a pridal napríklad aj legendárny ‚nožíkový‘ výstup.

Celé nakrúcanie prebiehalo v radostnej atmosfére a stretli sa pri ňom tvorcovia, ktorí boli vtedy na vrchole svojich tvorivých síl: okrem Ťapáka, Kronera či Krajčoviča aj choreograf Štefan Nosáľ či kameraman Tibor Biath.

Vďaka tejto súhre vzniklo nadčasové dielo prinášajúce posolstvo o víťazstve lásky nad mamonou a chamtivosťou.