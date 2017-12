Bez Popolušiek by neboli Vianoce

Či mladí, či starí, všetci na Vianoce pozerajú rozprávky. Podľa nás by nemala chýbať princezná, najlepšie v podaní Libuše Šafránkovej, ktorá svojím úsmevom dostane každého princa.

20. dec 2012 o 0:00 Alena Štifilová

Tri oriešky pre Popolušku

Legendárna rozprávka mala premiéru na Štedrý večer v roku 1974 a odvtedy vari ani neboli Vianoce, keby sa nevysielala. A pritom za svoj úspech vďačí, okrem vynikajúceho hereckého obsadenia, hlavne veľkému šťastiu. Scenár nebol pôvodne napísaný na zimné nakrúcanie, socialistické vedenie sa však rozhodlo, že treba využiť voľné filmové štúdiá, a tak vlastne nechtiac vznikla kultová zimná rozprávka. Podľa scenára Františka Pavlíčka ju pre barrandovské štúdiá a východonemecký DEFA Film, ktorý prispel neuveriteľnou sumou milión mariek (čo bol dvojnásobok celého rozpočtu), nakrútil Václav Vorlíček. V titulkoch by ste však meno Františka Pavlíčka hľadali márne, pre kritiku režimu mal zakázané tvoriť, a tak sa pod rozprávku podpísala jeho kamarátka scenáristka Bohumila Zelenková.



Vysiela Markíza 24.12. o 19.30 h.

Exteriéry vznikali v Čechách a na zámku Moritzburg v Sasku, kde síce bolo dvadsať stupňov pod nulou, ale ani stopa po snehu.

„Sneh nám tam privážali vagónmi. Bol to popol zo spálených rybích kostí z nemeckých konzervární. Bol úplne biely, ľahučký a vietor ho krásne pred sebou hnal. Ilúzia bola dokonalá, ale jednu chybu mal. Hrozne smrdel a na druhý deň zmizol,“ zaspomínal si režisér Vorlíček v rozhovore pre Mladú frontu Dnes.

Pre koprodukciu obsadil viac nemeckých hercov, o Popoluške bol však od začiatku presvedčený, že ju nemôže hrať nikto iný ako Libuše Šafránková. Musel ju dlho presviedčať, nakrúcanie filmov nepovažovala v tých časoch za svoju prioritu.

„Cestovala som niekam do Železnej Rudy a do Nemecka, filmovali sme v závejoch a každý večer som sa vracala hrať do Činoherného klubu. Vôbec som nemala pocit, že vzniká niečo výnimočné. Žili sme naplno divadlom, to bol pre nás ‚grunt‘,“ povedala herečka, ktorá pred pár týždňami začala v Prahe nakrúcať vianočnú romancu ‚Přijde letos Ježíšek?‘. Do kín sa dostane na budúci rok, samozrejme na Vianoce.

Rozprávky bratov Grimmovcov: Popoluška

Bratia Jacob a Wilhelm Grimmovci skúmali celý život svoj rodný jazyk a popri tejto bohumilej činnosti spisovali nemecké ľudové rozprávky. Ich pôvodné verzie by ste svojim deťom asi nečítali, sú rovnako ako zbierky Pavla Dobšinského plné krvi a násilia, ale pri nemeckej televíznej adaptácii z roku 2011 sa ničoho báť nemusíte.

Pozor si dajte len pri scéne, kde si nevlastná sestra skúša malú črievičku a nečakane drastickým spôsobom si skráti chodidlo. Tu tvorcovia ostali verní predlohe. Ináč sa môžete celý čas kochať krásnou krajinou, peknou a sympatickou Popoluškou a občas sa pobaviť na vtipných vetách.



Vysiela Jednotka 24.12. o 16.30 h.

Popoluška

Neboli by to Američania, keby si tradičnú európsku rozprávku neprispôsobili podľa svojich predstáv. Namiesto holúbkov pomáhajú Popoluške nezbedné myšky, ktoré jej potajomky ušijú šaty, pričom šperky a drahokamy ukradnú nevlastným sestrám. Stále sa naháňajú s kocúrom Luciferom, psom Brunom a celé dni vymýšľajú huncútstva na spôsob Toma a Jerryho.

V roku 1950 išlo v štúdiách Walta Disneyho o veľa. Spoločnosť mala dlh štyri milióny dolárov a ak by Popoluška neuspela, znamenalo by to koniec animácii. Po premiére všetkým odľahlo. Diváci boli nadšení, kritici tiež. Najsilnejšou stránkou snímky je popri kúzelnej animácii hudba, za ktorú bola nominovaná na tri Oscary: za Najlepšiu pieseň (Bibbidi-Bobbidi-Boo), Najlepší soundtrack a Najlepší zvuk. Okrem toho získala rad ocenení po celom svete.



Vysiela JOJ 24.12. o 19.05 h.