Pozvánky

Peter Bilý, Proces (s kapustnicou), Zimný prieskum, Peter Luha

20. dec 2012 o 0:00 (kul)

Peter Bilý

Autogramiáda Petra Bilého pri príležitosti prezentácie románu Inzerát na život, ktorý som nechcel žiť, bude dnes o 19.00 h v košickom Artfore. Z románu bude čítať Ondrej Gubač.

Proces (s kapustnicou)

Divadlo SkRAT uvedie dnes o 20.00 h v A4­nultom priestore v Bratislave ochutnávku prvej časti scénického projektu Proces, v ktorom sa „ponára do temných vôd justičného absurdistanu, alebo prvé kilometre na dlhej tŕnistej ceste od Procesu s Kafkovým Jozefom K. až k tým, ktorí pôjdu do basy, hajzli!“

Zimný prieskum

V piatok a sobotu od 9.00 do 18.00 h si môžu návštevníci všetkých troch priestorov bratislavskej VŠVU (Hviezdoslavovo námestie 18, Drotárska cesta 44 a Koceľova ulica 23) pozrieť prehliadku študentských semestrálnych prác Zimný prieskum 2012.

Peter Luha

Gitarista a skladateľ Peter Luha uvedie dnes do života v bratislavskom klube Hlava 22 nahrávku Viaje del Alma. Na krste vystúpia aj basgitarista Juraj Griglák, perkusionista Dino de Valeria, Jozef Scheiner na mandolíne, flamencový gitarista Maťo Mateo Nováček a koncert spestrí aj tanečník Dano Godány a projekcia krátkych filmov Spain, Der Turm a Brussels z animovaného projektu On The Road.