Od soboty Sme v háji

Michaela Čobejová, Richard Stanke a Ľuboš Kostelný budú od soboty novinármi. V novom internetovom sitkome na TV Sme.

20. dec 2012 o 17:40 Jana Németh, Jana Močková

„Sme skupina štyridsiatnikov, ktorí už prešli všeličím – divadlom aj zarábaním peňazí v komerčných projektoch a seriáloch. Teraz sme dospeli do štádia, v ktorom chceme urobiť čosi pre čitateľov denníka SME,“ predstavuje herečka Michaela Čobejová partiu ľudí, ktorá už dlhší čas uvažovala nad vytvorením sitkomu z novinárskeho prostredia.

„Každé ráno otvárame práve SME a máme pocit, že takýchto ľudí je oveľa viac. Navyše, dostali sme sa do situácie, že nám trh neponúka zábavu, ktorá by bola na úrovni, profesionálne urobená, vtipná, inteligentná a reagovala by na náš súčasný svet. Vieme, že je to náročné, no zobrali sme to ako výzvu,“ vysvetľuje.

Spolu s režisérkou Martou Ferencovou, ktorá stála za vznikom viacerých televíznych seriálov, teda oslovili šéfa našej internetovej televízie TV Sme Martina Čoreja. „Vedeli sme totiž, že žiadna televízia by zrejme nevedela, čo s takýmto formátom. Navyše, sitkom Sme v háji funguje ako nízkonákladový projekt,“ hovorí Čobejová.

Spolu s ňou uvidíte od soboty v hlavných úlohách Richarda Stankeho a Ľuboša Kostelného, o scenáre sa stará Jozef Koleják.

Zatiaľ je nakrútených sedem pokračovaní, ktoré vznikli priamo v redakcii TV Sme. Na príprave rekvizít sa vraj podieľali všetci zainteresovaní. „Nemôžeme konkurovať televíznym projektom, no je to strašne fajn, lebo máme úplnú slobodu a veľmi nás to baví. Je to presne také, ako sme si to predstavovali. Máme na všetko čas a priestor, s každou replikou sa môžeme hrať. Dnes herci pri veľkých projektoch často nemajú čas ani intonovať, nie ešte čosi poriadne zahrať,“ hovorí Čobejová.

Šéf TV Sme to berie ako experiment, ktorý môže vyjsť. „Ak máme niekam našu internetovú televíziu posunúť, tak verím, že toto je ten spôsob. Toto je šanca ukázať, že aj v online televízii môže vzniknúť dobrý sitkom,“ hovorí Martin Čorej.