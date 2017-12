Pozvánky

Apocalypse Now!, Hlava medúzy v divadle LAB.

21. dec 2012 o 0:00 kul

Apocalypse Now!

Od 6. decembra pracuje v bratislavskej galérii Medium tím výtvarníkov a ilustrátorov (Dávid Demjanovič, Tomáš Klepoch, Matúš Maťátko, Jarmila Mitríková, Tomáš Roubal a Zuzana Sabová, kurátor: Svätopluk Mikyta) na finálnej verzii výstavy Apocalypse Now! Jej otázkou nie je to, či k Apokalypse dôjde, ale akým spôsobom. Dnes ich spoločná práca vrcholí, a ak koniec sveta nenastane, budete si ju môcť pozrieť až do 6. januára.



Hlava medúzy v divadle LAB

Bratislavské Divadlo LAB uvádza dnes o 19.00 h v premiére hru Borisa Viana s názvom Hlava Medúzy v réžii Michaela Vyskočániho a dramaturgičky Andrey Bučkovej.