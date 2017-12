Swingové Vianoce v Bratislave

Chcete sa cez víkend preniesť do atmosféry 30. a 40. rokov minulého storočia? Vyberte sa na koncert Swing Society Orchestra. V ideálnom prípade v štýlovom kostýme.

Swing Society Orchestra pripravuje na sobotu v Bratislave vianočný koncert. Hoci ide o retro hudbu, nie je určená len pre najstaršiu generáciu.

Divadlo Malá scéna v Bratislave sa 22. decembra o pol deviatej večer zmení na swingovú tančiareň. V jeho priestoroch sa totiž rozloží formácia Swing Society Orchestra, ktorá tam pripravuje koncert. Okrem toho, že je vianočný, má prísť aj na prekvapenia.

"Okrem stálych členov našej kapely budú s nami účinkovať aj hostia. A nie veru len tak nejakí. Bude to napríklad... nie nepovieme vám to veď, aké by to bolo potom prekvapenie. Im sme podriadili aj celkovú atmosféru tohto koncertu," pozývajú hudobníci. "Keď zavriete oči, prenesiete sa do atmosféry rokov dávno minulých, do čias keď kraľoval swing a preto by sme privítali, keby sa tí odvážnejší objavili v kostýmoch z čias tridsiatych, či štyridsiatych rokov, dámy v nádherných dobových účesoch, či klobúkoch alebo v kostýmoch a páni s ružičkou v saku svojho smokingu."

Aj keď by sa zdalo, že podľa repertoáru chodia na naše koncerty staršie generácie, opak je pravdou. Tlieskajú nám prevažne mladí ľudia od 20 do 35 rokov, pričom samozrejme tešíme sa aj na našich rodičov.