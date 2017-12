Aj trpezlivosť fanúšikov má hranice

Dnes má slovenskú premiéru americká snímka, ktorá má byť úvodom chystanej mnohodielnej série

26. dec 2012 o 15:42 Miloš Ščepka

Postava drsného chlapíka s minulosťou špičkového amerického vojenského policajta, ktorý odišiel z armády a túla sa po Amerike, zaujala Toma Cruisa natoľko, že sa ju rozhodol sfilmovať. S neveľkým úspechom.

Filmové superhviezdy si sem-tam môžu dovoliť zneužiť svoju slávu a nakrútiť slabý film. Kariéru im to nepokazí a relatívne neveľké investície (tvorivé, remeselné i umelecké) sa zaručene zúročia v podobe vysokých tržieb, ktoré do kín prinesú verní fanúšikovia.

No Nicolas Cage, Will Smith a Eddie Murphy sú dôkazmi toho, že to netreba preháňať. Aj láska a trpezlivosť fanúšikov majú svoje hranice.

Pôsobivý hromotĺk

V roku 1997 prišiel britský spisovateľ Lee Child (vlastným menom Jim Grant) v kriminálnom románe Killing Floor s charizmatickým hrdinom, niekdajším príslušníkom špeciálnej jednotky americkej vojenskej polície Jackom Reacherom.

Slobodomyseľný muž sa živí ako svojrázny vyšetrovateľ, nemá stále bydlisko ani adresu. Vyberá si, čiu žiadosť o pomoc vyslyší. Kritici okrem zaujímavých a podmanivých postáv oceňujú rozprávačské majstrovstvo i dokonalé zvládnutie a rešpektovanie zásad kriminálneho románu, najmä prácu s logikou, ale i s napätím.

Román získal viacero prestížnych ocenení a rozrástol sa na sedemnásťdielny cyklus, ktorý sa k nám dostal aj v českých prekladoch a získal si nadšených verných čitateľov. Aj Stephen King priznal. že sa postavou nechal inšpirovať pri písaní svojho románu Pod kupolou.

Jeden neznamená posledný

V apríli 2005 vyšiel deviaty reacherovský príbeh One shot. Názov odkazuje na snajperskú zásadu „čo výstrel – to zásah”. Stal sa bestsellerom a v júli lanského roka sa Tom Cruise stal hlavným investorom jeho filmovej adaptácie. Ihneď nahradil Josha Olsona, pôvodného scenáristu, Christopherom McQuarriem, držiteľom Oscara za scenár kriminálnej drámy The Usual Suspects, s ktorým v roku 2008 spolupracoval na životopisnej vojnovej dráme Valkýra.

Cruise musí byť McQuarriem nadšený, lebo si zahrá v sci-fi trileri All You Need is Kill podľa jeho scenára a zveril mu scenár i réžiu Mission Impossible 5, plánovaného na rok 2015. Kriminálka Jack Reacher: Posledný výstrel teda nie je skúškou.

Tom Cruise McQuerriemu dokonale verí, keď mu dal adaptovať (v rozpore s mizerne preloženým slovenským titulom Posledný výstrel) úvod možnej mnohodielnej série.

Herec mušej váhy

Preto udivuje viac než diskutabilný výsledok ich spolupráce. A skutočnosť, že drobný, subtílny Cruise hrá Reachera, v románoch opisovaného ako mohutného hromotĺka (takmer dva metre výšky, sto kilogramov hmotnosti), je ten najmenší problém.

Veď aj sám autor románovej predlohy Lee Child vyhlásil, že „Reacherova veľkosť je metaforou jeho neprekonateľnej sily, ktorú Cruise stvárnil svojím vlastným spôsobom” a „iný herec by možno mal sto percent rozmerov Jacka Reachera, ale bol by ním len na 90 percent, kým Tom má možno 90 percent Reacherovej výšky, ale je ním na sto percent”.

Ide však len o marketing zo strany finančne zainteresovaného autora, lebo Cruise dokonca aj naturelom predstavuje skôr Reacherov protipól, takže mnoho scén, situácií a vzťahov s Cruisom jednoducho nemôže fungovať.

Čudný, nie dobrý

Scenárista a režisér nám najskôr ukáže páchateľa, ba i zločin, až potom ho začne rozkrývať. To, čo funguje v intelektuálskej, čisto racionálnej detektívke na spôsob hlavolamu so slečnou Marplovou či Herculom Poirotom, však v postmodernistickom krimitrileri zlyháva. Napätie sa vytráca, takisto divákova motivácia. McQuarrie rezignoval na akciu, film sa usiloval zachrániť tým, že k čudnému a neuveriteľnému hrdinovi pridal aj ďalšie zvláštne postavy – a vystavuje ich bizarným situáciám. Vyšlo to tak na polovicu.

Obsadiť nemeckého režiséra Wernera Herzoga do úlohy Reacherovho protihráča je len jedným z desiatok prazvláštnych momentov. Vo viac než dvojhodinovom filme je ich toľko, až musme premýšľať, či to náhodou nie je sofistikovaná paródia na zlé kriminálne trilery.

Vážna tvár, ktorú si dielo zachováva až do konca, však naznačuje, že nejde o paródiu ani o humor v štýle Jamesa Bonda, iba o nie veľmi podarenú žánrovú zábavu. Namiesto napätia či akcie prevláda nevysvetliteľná (nevysvetlená, nevyužitá) bizarnosť – a nuda.

Ak z toho chce Cruise vykresať celý seriál, zahráva sa s kariérou.