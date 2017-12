Pozvánky

... a prečo nie?!, Po konci sveta, Dead Janitor, See, Bilancia 1950 - 2012.

28. dec 2012 o 0:00 kul

... a prečo nie?!

Dnes bude o 17.30 h v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice vernisáž fotografií Doda Klimka s témou rodovej nerovnosti v rámci projektu Skúsme si predstaviť ... a prečo nie?!, zároveň bude prezentácia dokumentárneho filmu Obraz rómskej ženy občianskeho združenia Quo Vadis.



Po konci sveta

Posledným autorom, ktorého v roku 2012 predstaví galéria ± 0,0 v Stanici Žilina–Záriečie, bude Peter Pisár. Na výstave s názvom Po konci sveta uvidíte výber jeho diel od roku 1992 , v ktorom sa objavia fotografie, video, objekty a texty v duchu post〜konceptuálneho jazyka.



Dead Janitor

V košickej Tabačke dnes pokračuje koncertná séria Exitab piatky v Tabačke. Domáci Dead Janitor predstaví svoj aktuálny album Curiosity Killed The Cat, ktorý ponúka „mimožánrovú elektroniku“.



See

Zajtra a pozajtra uvidíte v bratislavskej A4-ke predstavenie súčasného tanca s názvom See. Koncept a réžia: Davide Sportelli, hudba: Silas Bieri, Massimo Giangrande, tancujú: S. Ferienčíková, Z. Hianiková, J. Ondruš, J. Tereková.



Bilancia 1950 – 2012

Zajtra otvorí Združenie slovenských profesionálnych fotografov v Galérii Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave výstavu s názvom Bilancia 1950 – 2012. Výstava bude otvorená do 20. januára. ⋌(kul)