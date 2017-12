Fotografuje aj to, prečo muži opúšťajú ženy

Ako tvorím / Fotografka Jana Hojstričová.

27. dec 2012 o 18:28 Jana Németh, Jana Močková

„Veľmi ma začala zaujímať rodina, jej intímne, dôverné vzťahy, ale aj to, ako sa súčasná rodina vyvíja z pohľadu sociológov,“ hovorí fotografka Jana Hojstričová. Takto to môže znieť veľmi stroho, priam ako nejaká definícia. No keď prídete na jej výstavu Rodinné balenie do Galérie mesta Bratislavy, nadobudnete opačný pocit. Tri samostatné cykly fotografií, ktoré sa veľmi dobre dopĺňajú, sledujú rodinu s ohromnou dávkou nehy, dôvernosti, otvorenosti, ale aj s ironickým odstupom a snahou vytrhnúť ju z rámov zdedených predstáv.

Na portrétoch členov svojej rodiny pracovala takmer dva roky. „Najprv som odfotila manžela, deti a postupne som pridávala ďalších. Nikto neprotestoval proti fotografovaniu v spodnej bielizni, všetci sa dobre poznáme a podporujú ma v tom, čo robím,“ hovorí o portrétoch, na ktorých nenájdete tváre ich majiteľov. Iba vzťahy zapísané kdesi hlboko pod kožou.

Zo série Rodinný portrét.

„Atmosféra dôvernosti by zrejme vznikala oveľa komplikovanejšie, keby som fotila cudzích ľudí, takto to bolo veľmi prirodzené,“ opisuje. Podobná atmosféra vznikla aj na fotkách z druhého cyklu s názvom Hana, v ktorom Hojstričová fotografovala priateľku, ktorá je jej rovnako blízka, ako keby patrila do rodiny. Ani tam, ale ani v tretej sérii s názvom Unavená domácnosť, nenájdete žiadne tváre.

„Podľa sociológov je jedným z dôvodov, pre ktoré opúšťajú muži svoje ženy ten, že žena je príliš spätá s domácnosťou. Všetko je vyčistené, priam dokonalé, no ona sa tam stáva kusom nábytku, je pre svojho muža neviditeľná,“ hovorí o východiskách Unavenej domácnosti fotografka. Symbolizuje to u nej aj aktuálny boj tradičnej, klasickej rodiny, v ktorej by mala žena riadiť domácnosť, a spoločnosti, v ktorej má žena úplne iné možnosti ako kedysi. „Našťastie, doma to nemusím riešiť. Som typ, ktorý vnútri duše bojuje proti predstavám o klasickej rodine, a preto fungujeme na iných princípoch. Myslím, že spoločnosť by mala začať tolerovať rôzne typy rodín. Nazeranie na jej fungovanie sa skrátka musí zmeniť, hoci je to veľmi ťažké,“ hovorí. V podobných sériách skúmajúcich vzťahy a stav rodiny by rada pokračovala, a nemajú to byť iba dôvody, pre ktoré muži opúšťajú ženy, ale aj naopak.

Zo série Hana.

Zo série Unavená domácnosť.