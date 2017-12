Ako spomínajú na Jula Satinského kamaráti a kolegovia

Tomáš Janovic, spisovateľ

Julo bol veľký gurmán života. Raz som dokonca zaspieval na jeho počesť: Ide gurmán dolinou. No predovšetkým – Julo bol jedným z najväčších ČLOVÁKOV. Myslím, že úžasné slovo človák (vynález L+S) netreba vysvetľovať.

Kornel Földvári, riaditeľ bývalého Divadla na Korze

Bol ako rozprávkový hrdina, ktorý rozumie jazyku všetkých živých tvorov. Kohokoľvek stretol, s tým hovoril jeho štýlom, rovnako s prezidentom Havlom ako s bačom na salaši, na ktorého narazil pri čundri. Svoj životopis fabuloval s veľkou licenciou, asi ako Karl May. Celok bol strhujúci, detaily bolo občas lepšie príliš nerozoberať. Často spomínal svoj šľachtický pôvod a odvolával sa na Gothaiský almanach šľachty. Nevylučujem ani túto možnosť, v každom prípade z neho vyžarovala tichá noblesa. Nešermoval ňou pred partnermi svojich rozhovorov, ale vďaka nej im dokonale rozumel. Vlastne by sa to dalo zhrnúť do jedinej vety: Julo Satinský chápal ľudí a mal ich rád –- akokoľvek občas záderčivo. Aj vďaka tomuto porozumeniu sa mu podarilo vytvoriť na javisku či pred kamerou ľudsky presvedčivý a živý typ. Žiaľ, neopakovateľný.

Zita Furková, herecká partnerka

Jedna z najmilších spomienok naňho je tá, ako mi po operácii žlčníka doniesol kyticu. Od rána vraj hľadal, kde bývam a kým ma našiel, boli už ruže úplne zvädnuté. Dodával mi odvahu, aj keď som odišla do zvolenského divadla. Povedal mi, že sa na javisku ešte stretneme, čo sa aj stalo. Chodil aj na moje premiéry, bol princom na bielom koni, ja som bola jedna z čučoriedok – priateliek. Keď sme hrali spolu, mali sme zaklínadlo, dali sme ruky dopredu a hovorili sme hacity-pacity.

Bol neprekonateľný v improvizácii na javisku, vždy sme tŕpli, čím nás prekvapí. Pri skúšaní Skrotenia zlej ženy som mu z nudy uplietla žobradlo, ktoré v ten deň vždy nosil. Tam sme mali schovanú borovičku. Hovoril o sebe, že je farboslepý, neviem, či ním skutočne aj bol, ale občas by tomu nasvedčovali rozdielne ponožky, ktoré si dokázal navliecť.

Pôsobil ako extrovert, ale niekedy sa prepadol do seba a stal sa z neho mierny mizantrop. Človek to však na ňom videl, len keď ho dlhšie poznal. Málokto vie, že bol veľmi zraniteľný, to najhlbšie si nechával v sebe. Strašne mal rád život, to mu pomáhalo prekonávať prekážky.

Martin Porubjak, dramaturg

Keď sme v Štúdiu L+S spolu pripravovali hru Gastona Salvatora Stalin (kde hral titulnú rolu), nielenže si dôkladne preštudoval literatúru o boľševickom diktátorovi v rôznych jazykoch, ale svoje repliky si prepísal na písacom stroji na pevné hárky kriedového papiera, odlíšil ich farebne podľa tém a motívov, na voľné široké okraje si nakreslil – ako on vravel – „mnemotechnické pomôcky“ (napríklad keď Stalin pohŕdavo hovoril o samovražde svojej ženy, mal povedľa textu dôkladne namaľovaný revolver). Do divadla prichádzal omnoho skôr, ako bola jeho povinnosť, v hereckej šatni si poctivo nahlas zopakoval celý text hry, na javisku skontroloval všetky rekvizity a až potom si obliekol kostým. Od dcéry Božidary Turzonovovej, ktorá študovala v Gruzínsku, sa naučil viaceré výrazy i celé vety v gruzínčine a v deň premiéry prekvapil mňa i kolegu Martina Hubu, ktorý hral v predstavení spolu s ním, keď bez akéhokoľvek dohovoru prišiel s dokonalým účesom a fúzmi à la Stalin.

Keď sa predstavenie skončilo, zaviazal si svoje zelené šnúrky na vibramách, objednal si taxík a šiel domov. Ráno po štvrtej sa za jeho oknom rozsvietilo: Julo už písal ďalší fejtón do novín.

Václav Postránecký, filmový kolega – aj z filmu S tebou mně baví svět

Spomínam na oslavu jeho štyridsiatin. Nakrúcali sme vtedy ešte v gottwaldovskom filmovom štúdiu Pohádku svatojánské noci režiséra Zidroňa. Bolo to moje prvé stretnutie s Julom. Nikdy predtým som sa nestretol s nikým, kto by ma tak nekompromisne očaril. Oslavu jeho narodenín som teda bral ako maximálne prestížnu záležitosť. Z dva a pol kila plastelíny som príborom z hotela Moskva vytvoril jeho bustu a nechal ju odliať do sadry. Ak ju Vierka Satinská nevyhodila, stále ju možno vidieť. Druhý dar bol ešte veľkolepejší. Za fľašu vody som mu na deň jeho narodenín kúpil gottwaldovský zimný štadión – od šiestej popoludní do polnoci. Správca nám zabezpečil zodpovedajúce čísla hokejových korčúľ, k šampanskému nám dal nerozbitné poháriky a odišiel. Vydržali sme tam skutočne do polnoci. Julo po celý čas tvrdil, že sa pustí na ľad, len čo zoptimalizuje hladinu alkoholu v krvi. Nakoniec sa však vôbec nepustil mantinela. Priznal sa mi, že v živote na korčuliach nestál. Urobil teda dobre, že „optimum“ nedosiahol, lebo si zachoval dekórum a nestratil lesk.

Jana Plichtová – herecká partnerka z filmu Sladké hry minulého leta

Ku každému človeku, bez ohľadu na to, či to bol režisér, kameraman, krajčírka, alebo kuchár, si vytvoril pán Satinský špecifický vzťah. Ja som bola preňho Jánočka. Doteraz počujem, ako beťársky to vymyslené meno naťahoval. Nikto iný ma už tak nevolal a ani nebude volať. Po rokoch, keď sme sa kdesi stretli, bola som preňho opäť Jánočkou, akoby sme sa rozlúčili práve včera.

Emília Vášáryová, herecká partnerka

Poznala som Jula od svojich 17 rokov. Žili sme ako študentky na suvoráku, najbližšie k internátu bol Julo, ktorý býval na Dunajskej. U nich doma sme zvykli pozerať aj maličkú televíziu. Vedel, že sa potrebujeme v meste osmeliť, tak nás brával na prechádzky k Dunaju. Bol naším záchrancom aj v čase, keď sme už s deťmi žili na Dunajskej. Mal toľko času, že sa dokázal starať ešte aj o tie naše. Povzbudzoval ich v písaní, v kreslení, dokonca s mojím synom založil aj skautské noviny. Taký, ako on, už nebude nikto.

Milan Čorba, kostýmový výtvarník

Každú premiéru som ho musel obliekať, smial som sa, keď mi kostým vyšiel. Na Julovi sa dobre smialo. Julo bol optimista, rád žartoval. Nosenie vibramiek si vymyslel sám, dôsledne to presadzoval. Ozvláštňoval ich farebnými až fosforeskujúcimi šnúrkami. Montérky boli jeho smoking, viac vyprané nosil doma, do spoločnosti zánovnejšie. Veľmi často potom túžil po elegantnom obleku, bol som vždy pri tom, radil som mu s výberom látky. Rád spomínal na život v Bratislave, mali sme sa o čom zhovárať.

Julo sa veľmi nezdôveroval, bol predovšetkým tajnostkár, nedával zvlášť najavo, čo cítil. Nepamätám si na veľké oslavy jeho narodenín, prázdninové deti obyčajne nemajú oslavy, lebo všetci sú preč. On skôr oslavoval druhých, bol pozorný k ženám, deťom, nezištný, rád ľudí zabával dobrou náladou. Miloval humor, lebo to v živote nemal ľahké a zmysel pre humor majú často tí, ktorí potrebujú od seba odtlačiť nejaké problémy.

Nebol hypochonder, skôr svoje diagnózy zľahčoval a vôbec nebol dobrým pacientom. Domnieval sa, že sa choroba zľakne a utečie. Keby žil, pravdepodobne by sa – chvalabohu –veľmi nezmenil, možno by len trochu schudol. On mal pevnú náturu.