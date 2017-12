Zomrela speváčka Fontella Bass

Zažiarila v 60. rokoch, spolupracovala aj so skupinou svojho manžela džezmena Lestera Bowieho a mladej generácii ju v 21. storočí pripomenula skupina The Cinematic Orchestra.

28. dec 2012 o 13:44 Oliver Rehák

Známa americká speváčka zomrela vo veku 72 rokov.

ST. LOUIS. Speváčka Fontella Bass, ktorá sa v 60. rokov preslávila hitom Rescue Me skonala v stredu večer po komplikáciách na infarkt, ktorý utrpela pred tromi týždňami. Už v roku 2005 prekonala mozgovú mŕtvicu.

Mala pekný soulový hlas, muzikantské meno aj korene. Mama bola známou gospelovou speváčkou, ešte úspešnejší bol mladší brat David Peaston, ktorý mal v 80. a 90. rokov niekoľko hitov.

Jej detstvo a mladosť sa točili okolo hudby. Na Lincolnovej univerzite už viedla vlastný zbor a tak keď sa ako 24–ročná dala na sólovú kariéru, okamžitý úspech sa dal čakať. Zo singla Rescue Me z debutového albumu The New Look (1966) sa predalo vyše milión kópií, jeho speváčka a spoluautora dostala zlatú platňu a vyrazila na turné do Európy.

video //www.youtube.com/embed/RJmz7UJK_CY

V šoubiznise sa však necítila dobre, vydala sa za avantgardného džezového trumpetistu Lestera Bowieho, v roku 1969 sa presťahovali do Paríža a spolupracovala s jeho kapelou Art Ensemble of Chicago, ktorej vplyv na hudobnú scénu sa prirovnáva k projektom Milesa Davisa.

Keď jej druhý štúdiový album Free (1972) neuspel, odišla zo scény takmer úplne a venovala sa rodine. Spievala len sporadicky, naplno sa pripomenula až v roku 1990. S matkou a bratom nahrala gospelový album Promises: A Family Portrait of Faith, ktorý predstavili na koncertnom turné po Amerike. Nebol to však klasický comeback.

Mladej generácii ju predstavila britská skupina The Cinematic Orchestra. Hlas Fontelly Bass počuť v dvoch skladbách na albume Every Day (2002), aj v dvoch piesňach ich ďalšej nahrávky Ma Fleur (2007).

video //www.youtube.com/embed/T_G6zrRbyA8

Jej manžel Lester Bowie zomrel v roku 1999, Fontella Bass ťažko znášala aj smrť brata Davida vo februári, ktorý mal iba 54 rokov.