Ako vzniká hit: Puppet on a string / Ako malý psík

Sandie Shaw a Tatjana Hubinská. Britskú a slovenskú speváčku spája jeden hit a rovnaký spevácky osud – obe zažiarili, aby neskôr zmizli v priepasti zabudnutia.

3. jan 2013 o 13:41 Dušan Taragel

Meno Sandie Shaw dnes už takmer nikomu nič nepovie. Pamätníci šesťdesiatych rokov si však túto speváčku určite dobre pamätajú, pretože v čase, keď bola na vrchole slávy, vystúpila na Bratislavskej lýre a všetkých šokovala tým, že spievala bosá.

V roku 1967 to bolo pre ľudí pozerajúcich prenos z Lýry ako zjavenie – každý, kto vystúpil na pódium, bol povinne oblečený buď v róbe, alebo v obleku, jedine dvadsaťročná Sandie Shaw bola v minišatách a navyše bez topánok. Všetci boli z toho paf. Na druhý deň sa nehovorilo o ničom inom a noviny písali o jej prirodzenom a uvoľnenom vystúpení, z ktorého vyžarovala radosť zo spievania.

Puppet on a String

V apríli 1967, pár mesiacov pred Bratislavskou lýrou, vyhrala Sandie Shaw spevácku súťaž Eurovízia, ktorá sa konala vo Viedni. Bolo to prvýkrát, čo v tejto súťaži zvíťazil britský interpret, takže jej popularita nesmierne narástla a jej víťazná pieseň Puppet on a String viedla tri týždne britskú hitparádu. Na celom svete sa predali štyri milióny nosičov a Sandie sa so svojou mladosťou, krásou a bosými nohami stala stredobodom vesmíru. Aspoň toho hudobného.

Bosé nohy bol marketingový ťah, ktorý vymyslela jej manažérka a fungovalo to, bol to signál, ktorý hovoril, že prichádzajú nové časy, éra hippies, psychedelickej hudby, drog a voľnej lásky. V tom istom roku vydali The Beatles svojho Seržanta Peppera a konal sa festival v Monterey, kde Jimi Hendrix podpálil svoju gitaru, čo signalizovalo, že v populárnej hudbe sa začínajú nové časy.



Sandie Shaw na Bratislavskej lýre v roku 1967. FOTO: Anton Šmotlák

Dezo Hoffman

To, že Sandie Shaw vystúpila v Bratislave, bola rovnaká udalosť, ako keby v roku 1983 vystúpil na Bratislavskej lýre Michael Jackson. Spoluzakladateľ Bratislavskej lýry Pavol Zelenay spomína, ako ju k nám dostali:

„Najdôležitejšiu úlohu zohral fotograf Dezo Hoffmann (1918 – 1986), ktorý vyrástol v Bratislave a vo Veľkej Británii sa vypracoval na najžiadanejšieho fotografa celebrít – jeho fotky Beatles dodnes patria medzi najlepšie a najznámejšie. V polovici šesťdesiatych rokov bol Janko Siváček s prvým riaditeľom festivalu Ing. Ďurišom na hudobnom festivale v San Reme, aby získali prehľad o tom, ako sa taký festival robí a najmä aké trendy letia. Odrazu sa pri nich pristaví nejaký chlapík s fotoaparátom a hovorí – páni, ja rozumiem, o čom sa rozprávate, ja som z Bratislavy.“

Tak vznikla plodná spolupráca a práve Hoffmann nám dával tipy na spevákov, ktorých kariéra sa začínala, neboli ešte príliš drahí, ale ich mená už začínali mať zvuk. On dal tip na Sandie Shaw a dokonca ju aj osobne presvedčil, aby na Bratislavskej lýre vystúpila – ešte predtým, ako zvíťazila v Eurovízii.

České sklo ako honorár

S vyplácaním interpretov bol však problém – speváci a skupiny z kapitalistickej cudziny požadovali honoráre v tzv. tvrdej mene (doláre, marky, libry) a tá bola v komunizme na prídel. Riešilo sa to dohodou, že časť honoráru dostanú v československých korunách, lenže tie kapitalistických spevákov nezaujímali - za hranicami Československa sa koruny premenili na bezcenné papieriky.

Pavol Zelenay: „My sme im vysvetľovali, že naše koruny môžu minúť u nás a môžu si kúpiť napríklad české sklo, ktoré malo vtedy vo svete výbornú povesť. Neďaleko Carltonu bola predajňa Moser, v ktorej sa takéto brúsené sklo predávalo. Zariadili sme, aby bola otvorená aj v sobotu a nedeľu, takže lýroví hostia, ubytovaní v Carltone, si tam mohli nakúpiť vzácneho českého skla aj za vagón.“

24 hodín

S víťaznou pesničkou Puppet on a String sa viaže ďalší príbeh. 24 hodín po tom, ako s ňou Sandie Shaw zvíťazila na Eurovízii, Slovenský rozhlas odvysielal jej slovenskú verziu, ktorú naspievala Tatjana Hubinská. Mohli by sme povedať, že to bol rekord, keby sa o niečo súťažilo. Skôr je to však ukážka toho, ako to v socializme chodilo. Zahraničná a najmä anglosaská populárna hudba bola potláčaná a vysielala sa skôr výnimočne ako pravidelne.

Dopyt bol zahraničných hitoch bol však obrovský, preto sa ustálil zvyk, že niektorí českí speváci mohli pre gramofónovú firmu Supraphon nahrať vybrané zahraničné hity v českom preklade. Keď začiatkom apríla 1967 nastúpil do bratislavského rozhlasu Pavol Zelenay na post vedúceho redakcie populárnej hudby, rozhodol sa, že sa pokúsi zabehanú mašinériu zmeniť a poskytnúť priestor aj slovenským interpretom.



Tatjana Hubinská. FOTO: Juraj Bartoš

Ako malý psík

Pavol Zelenay na takmer ilegálnu akciu spomína:„Rakúska televízia vysielala priamy prenos z Eurovízie, preto som kolegu Petra Smékala poprosil, aby víťaznú pesničku nahral na magnetofón. Ja som vtedy ešte dosluhoval ako saxofonista v Tatra Revue, takže Peter priniesol nahrávku v noci do Tatra Revue. Hneď po vysielaní Eurovízie sme sa stretli aj s textárom Rudolfom Skukálkom, ktorý sa podujal poslovenčiť anglický text a Smékal mal urobiť úpravu pre orchester. Spolu sme vytipovali ako speváčku Tatjanu Hubinskú. Zatelefonovali sme jej ešte v noci a ona ponuku prijala. Ráno sa robili notové rozpisy pre orchester, produkcia zorganizovala sláčikovú sekciu a hráča na fagot, ktorý mal podľa originálnej verzie zdvojovať basovú linku. Poobede nahral TOČR podklad, sláčiková sekcia svoj playback, Tatjana Hubinská spev. Nahrávku a následné zmixovanie bolo v kompetencii hudobného režiséra Leoša Komárka. Okolo 22. hodiny som hotovú nahrávku odniesol do vysielania do budovy na Zochovej ulici. Nebol to bežný postup, preto ako vedúci pracovník som vysielaciemu inšpektorovi osobne musel garantovať, že na dodanom nosiči nie je nahrávka s protištátnym obsahom. Odtiaľ sa potom pieseň prvýkrát odvysielala."

Dva osudy

Z pesničky Puppet on a String tak vznikla pieseň z názvom Ako malý psík a stal sa z nej slovenský hit, ktorého obľubu podporila aj účasť Sandie Shaw na Bratislavskej lýre. Popularita stúpla aj Tatjane Hubinskej, v tých časoch obľúbenej speváčke.

Osud oboch sa však nepriamo stretol – Sandie Shaw prestala pre pokles popularity a materské povinnosti začiatkom sedemdesiatych rokov spievať a venovala sa len herectvu. Tatjana Hubinská vydala v roku 1969 svoju jedinú dlhohrajúcu platňu, ale postupne sa zo scény začala vytrácať.

Ona sama tvrdila, že bola odstavená z politických dôvodov, iní však tvrdia, že šlo skôr o problémy spojené so životosprávou. Takmer zabudnutá napokon predčasne zomrela v roku 1998. Pesnička Ako malý psík bola jej najväčším hitom a dnes je pripomienkou toho, akými kurióznymi cestičkami sa slovenská pop music uberala v časoch, keď všetko bolo treba schvaľovať.

Sandy Shaw na Eurovízii v roku 1967. Súťaž sa konala vo Viedni.

Ako malý psík

(Bill Martin, P. Caulter / Rudolf Skukálek)

Mám nádej, že ten chlapec

ma bude mať rád

A ja za ním na povrázku

pre lásku stokrát

pôjdem ako malý psík

S láskou je to jak s kolotočom

Nenechá ťa to stáť

Vznášaš sa a nevieš po čom

striedaš vzostup a pád

Chvíľa nečakaná a už si pripútaná

Mám nádej že ten chlapec

ma bude mať rád

A ja za ním na povrázku

pre lásku stokrát

pôjdem ako malý psík

Naletia keď sa pevne upneš

ošiaľ z toho len máš

Keď si zaplatíš svoje vstupné

so životom sa hráš

Staršia a či mladá

každá reťaz hľadá

Slovenská verzia britského hitu Puppet on a string. Spieva Tatjana Hubinská.