Akú stavbu buduješ

Literárium / Ján Buzássy

4. jan 2013 o 11:52 Ján Buzássy

Začiatkom roka sa ľudia zväčša zamýšľajú nad tým, čo nás v nasledujúcich dvanástich mesiacoch čaká. V predsviatočnom období pri stretnutiach s priateľmi som im zväčša želal svätý pokoj. Vtedy, v zhone za praktickými vecami, to možno znelo ako želanie odpočinku od starostí, ale bola v tom, dúfam, aj túžba po veľkom pokoji, ktorý zavládne nad svetom pri veľkom Narodení. Taký pokoj by som želal ľuďom aj počas budúceho roka.

V mladosti som rád čítaval staré kalendáre, v ktorých bývali aj informácie, čo na tento rok predpokladá takzvaný Storočný kalendár. Tam som sa dozvedel, že bude máj daždivý a august suchý. Bol som chlapec plný údivu, ako to ten Storočný kalendár vie. Dnes sa zväčša predpovedá počasie na tri dni. Ale vo mne úcta k tomu Storočnému kalendáru celkom nepohasla. A trochu sa bojím nového roka, a nielen pre tú trinástku na konci, ale aj pre stav sveta.

Hlboko v socializme slovenský spisovateľ Vincent Šikula napísal významný román Majstri. Dodnes naň myslím, hoci detaily mi z pamäti zobral čas. Je o situácii, keď sa vo svete rozhárala svetová vojna, a v jednom slovenskom meste si občania začali stavať kostol. Všade na okolí sa chystali zbrane, už sa bojovalo, propagandy chrlili štvavé kampane proti druhej strane, uvádzali dôvody a volali do boja. Ale Slováčikovia si povedali, tuto si postavíme chrám, a ten bude stáť. Musíme sa sústrediť na to naše, na to, čo nás uchráni pred hrôzami vojny, pred skazou a utrpením. Stavali a stavali, a snažili sa nemyslieť na zlé, ale tvoriť dobré. Zmysel tohto románu prežíva dosiaľ. Možno by sme mali opäť budovať akýsi chrám, aspoň v sebe, aby v nás prevyšoval zmätky tohto nepokojného sveta. Román Vincenta Šikulu Majstri, ktorý vyšiel roku l976, by možno mal zase vyjsť. Zase by som si ho rád prečítal, lebo prvé vydanie sa mi kamsi zatúlalo.

Koncom minulého roka som si napísal básničku, jednu z tých, ktoré si píšem, ako keď si niekto vykladá karty. Boli v nej sudičky, obrovské ženštiny na kozích nohách – a veštili čosi, čo by som si nedal do svojho Storočného kalendára. Čo na to povedať? Ktovie.