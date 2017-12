Na Pohodu prídu aj The Smashing Pumpkins

Nielen Nick Cave, v lete sa v Trenčíne vymaže aj ďalší dôležitý koncertný dlh.

7. jan 2013 o 6:00 Oliver Rehák

Nie sú zo Seattlu, ale z Chicaga, no zaradili sa medzi rovnako dôležité postavy 90. rokov ako Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains či Soundgarden. The Smashing Pumpkins sa po dlhej pauze dokázali vrátiť na scénu a čaká ich koncertná premiéra u nás.

Podobne ako ďalšie spomínané kapely, aj oni boli partia dosť výrazných postáv, no odjakživa sa všetko točilo najmä okolo speváka. Billy Corgan je autorom väčšiny skladieb, hudby aj textov, navyše je ešte aj multiinštrumentalista. Už debutový album Gish (1991) sa podaril. Keby Butch Vig zároveň neprodukoval Nirvane Nevermind, ktorý prevalcoval všetko, bol by jeho úspech ešte výraznejší. No začínajúca kapela predala vyše milióna kusov a strávila 18 mesiacov na turné s Pearl Jam a Red Hot Chili Peppers.

[content type="video" source="youtube" id="Pi6RJmUNBbw?list=UUflKJMyrnJNuD4eEvs9-5CA" width="490" height="315"][/content]

Vtedy nesmierne populárny žáner grunge však práve Smashing Pumpkins opustili medzi prvými. Na druhej nahrávke Siamese Dream (1993) sa objavili sláčiky a kapelu začalo objavovať čoraz väčšie publikum.

Alternatívny pop sa rozrástol o ďalšie vplyvy na nasledujúcom dvojalbume Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995). Kapelník sa netajil, že jeho ambíciou je vytvoriť pinkfloydovský The Wall 90. rokov a je dosť ľudí, ktorí si myslia, že sa mu to podarilo. Nový producent Flood priniesol košaté aranžmány, počujte tu artrockové aj metalové pasáže a fanúšikovia nakúpili 16 miliónov kópií.

[content type="video" source="youtube" id="NOG3eus4ZSo?rel=0" width="490" height="315"][/content]

Ako to však býva, v kapele prepukli nezhody (najmä keď šéf často prejavoval túžbu nahrať si takmer všetko sám), odišla charizmatická basáčka D'arcy Wretzky, a keď pre drogy dostal padáka Jimmy Chamberlin, ukázalo sa aké zásadné boli jeho džezové skúsenosti. S automatickým bubeníkom sa nové pesničky rodili ťažko, nepomohol ani nový imidž. Kapela šla dolu vodou a v roku 2000 ju Corgan rozpustil.

Comebackový album Zeitgeist (2007) sa vrátil k starému tvrdšiemu zvuku. Bol úspešný, no líder oznámil, že ide robiť konceptuálny projekt Teargarden by Kaleidyscope. Tvoriť ho má 44 piesní, ktoré chce nahrávať priebežne. Zatiaľ je v polovici. Uvidíme, s čím príde v lete na Pohodu.