O ktorých hudobníkoch bude v roku 2013 veľa počuť?

V tomto roku sa najviac čaká na nové nahrávky strednej generácie a na špeciálne projekty.

6. jan 2013 o 16:38 Oliver Rehák

Vlani urobili novinky Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, teraz sú na rade ich mladší kolegovia.

V roku 2003 BBC prvýkrát zverejnila tipy na mladých hudobníkov, o ktorých ešte bude veľa počuť.

Odvtedy to robí vždy začiatkom nového roka a do veľkej miery sa triafa. BBC Sound of 2003 bol 50 Cent, o päť rokov neskôr Adele, presadili sa aj ďalší – Franz Ferdinand, Florence and the Machine či Frank Ocean.

Zoznam zostavujú ľudia z brandže, poradie je prienikom najčastejšie skloňovaných mien. Kľúčovým menom Sound of 2013 bude podľa BBC americké sesterské trio Haim, ktoré svoju hudbu opisuje slovami „nu-folk meets nineties-R&B“.

Podmienkou zaradenia do ankety je, že musí ísť o nováčikov na scéne, ktorých ešte len čakajú debutové nahrávky. Rok sa ešte len začína, ale už teraz sa vie, aké ďalšie albumy okrem Haim prinesie.

Veľké mená aj očakávania

Nové albumy Kto a kedy 22.1. The Concert for Sandy Relief (Rolling Stones, Roger Waters, The Who, Clapton..) 18. 2. Nick Cave and The Bad Seeds: Push the Sky Away 25. 2. Atoms for Peace: Amok 12. 3. Sound City 9. 4. The Knife: Shaking the Habitual

Prvým z veľkých mien je Nick Cave. Po drsnom projekte Grinderman sa vrátil ku kapele The Bad Seeds a prvý singel naznačuje, že má opäť chuť na komornejší zvuk a pokojnejšie pesničky.

Na nahrávku Push The Sky Away sa čaká aj preto, lebo je prvou, na ktorej nespolupracoval s dlhoročným parťákom Mickom Harveyom.

Keď sa dali dokopy spevák skupiny Radiohead Thom Yorke, basák Flea z Red Hot Chili Peppers a producent Nigel Godrich, vyzeralo to ako jednorazová záležitosť.

Yorke chcel v roku 2009 pôvodne len poskladať partiu muzikantov, s ktorou by mohol naživo hrať svoj sólový album, no vznikla superskupina, ktorá začala robiť nové pesničky. Je ich deväť a sú mixom gitár s elektronikou, názov Amok naznačuje, že to môže byť poriadne divoká jazda.

O desiatom štúdiovom albume už dlhšie rozprávajú aj Pearl Jam. Predchádzajúci Backspacer vyšiel v roku 2009, fanúšikovia už čakajú na nový, najmä keď basák Jeff Ament v marci vyhlásil, že majú 25 nových piesní.

Kým Pearl Jam sľubujú poctivý gitarový rokenrol, v prípade britských Autechre ani skalní fanúšikovia nevedia úplne odhadnúť, s čím príde táto dvojica experimentátorov s elektronikou. Zatiaľ je známy len názov Exai a marcový termín vydania.

Veľké očakávania sa spájajú aj s ďalšou dvojicou. Švédski súrodenci The Knife robia elektroniku s tajomnou atmosférou a elektrizujúci hlas Karin Dreijer Andersson naposledy zaznel v jej sólovom projekte Fever Ray (2009). Dosiaľ posledný album The Knife je ešte o tri roky starší. Dvojica zatiaľ zverejnila krátky teaser s názvom Poprosili sme svojich priateľov a milencov, aby nám pomohli"

Nové veci už veľmi dlho neponúkli ani americkí rockeri Queens of the Stone Age. Šiesty štúdiový album, na ktorom sa podieľajú aj bubeník Dave Grohl (Foo Fighters, ex–Nirvana) a Trent Reznor (Nine Inch Nails) však sľubujú už na jar.

Títo dvaja známi muzikanti sa objavia aj na soundtracku k filmu Sound City. Do príbehu o legendárnom nahrávacom štúdiu (inak režisérsky debut Dave Grohla) prispeli aj šéf Queens of the Stone Age Josh Homme a Paul McCartney.

Slovenská scéna

A čo u nás? Práve tento týždeň začína nahrávať Jana Kirschner, producentom je opäť jej partner Eddie Stevens, no tentoraz sa v štúdiu objaví veľa rôznych hostí vrátane klasických hudobníkov.

Zo špeciálnych projektov je najväčšia zvedavosť na debut Zlokotu, ktorý dali dokopy členovia skupín Noisecut, Modré hory a Got Blue Balls a sľubujú „dobrodružnú prechádzku naprieč žánrami od punku cez elektro a hiphop až ku country.“

Katarína Koščová plánuje koncertný záznam z turné s českým Neřežom, Longital robí hudbu do animovaného filmu Sneh Ivany Šebestovej a pre muzikál Viliama Klimáčka Bubliny v betóne.

Nové pesničky už na koncertoch hrajú a ešte do leta nahrať chcú Korben Dallas a Tu v dome, uvidíme či sa pridajú aj Chiki liki tu–a. Prešovské trio totiž prišlo vlani po dlhej pauze s novou (a vydarenou) skladbou. Do štúdia sa chystá aj Andrej Šeban, ktorý má novú skupinu z mladých muzikantov, nové skladby začína robiť aj gitarovka Diego.