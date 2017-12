K storočnici Dominika Tatarku vyjdú knižne jeho Navrávačky

Novoročná ponuka ukazuje, že aj po Vianociach sa majú vydavateľstvá čím chváliť

7. jan 2013 o 18:44 Alexander Balogh

Príjemným konštatovaním pri pohľade na edičné plány prvých mesiacov tohto roku je tematická i žánrová šírka pripravovaných kníh. Popri veľkých menách sú tu aj debuty a nezabúda sa ani na detského čitateľa.

Tak ako sme si zvykli, že knižný vianočný trh sa začína už v jesenných mesiacoch, budeme čoraz viac asi uzrozumení aj s tým, že až nestráviteľná ponuka literatúry si štedrovečernou nádielkou nevyberá oddychový čas. Hoci by si ho zaslúžili vydavatelia a často vyprázdnené peňaženky čitateľov i tých, čo možno až tak veľmi nečítajú, ale kúpou knihy vyriešia vianočnú darčekovú dilemu, nič také sa nedeje.

Prvý je Zimný denník

V Artfore včera oficiálne odštartovali nový vydavateľský rok najnovšou knihou Paula Austera Zimný denník, sviežimi memoármi slávneho spisovateľa, pričom za pozornosť stojí aj fakt, že kniha vychádza na Slovensku len štyri mesiace po jej americkej premiére. Aj od anglického vydania knihy Zadie Smithovej N–W uplynulo len niekoľko mesiacov a Artforum už jej slovenský preklad chystá na trh. S naším Dominikom Tatarkom to, paradoxne, ide oveľa pomalšie, ale veľká vďaka Artforu, že to vôbec ide. Po tom, čo pred tromi rokmi vydavateľstvo prelomilo začarovaný kruh a vydalo tri Tatarkove knihy, teraz, v roku jeho storočnice, pripravilo prvú knižnú podobu jeho Navrávačiek. Okrem iných kníh je dobré upozorniť aj na írsku novelu Foster od Claire Keeganovej či detskú knihu Žirafia mama a iní šibnutí dospeláci od fínskej Slovenky Alexandry Salmely.

Veľký výber literatúry pre deti najrôznejších vekových skupín ponúka Slovart, z troch desiatok januárových a februárových titulov je polovica pre mladších či najmladších čitateľov – od nesmrteľného Dickensovho Olivera Twista cez príbehy čarohľadačky Sisi z kníh Georgie Adamsovej Ukradnutá čaša, Čarovné kryštály či Tajný poklad až po dobrodružstvá členov Slávnej päťky v knihách Enida Blytona. Z novoročných plánov Slovartu uveďme ešte aspoň Stokerovho Draculu, Základy grafického dizajnu či epištolárny román ruského autora žijúceho vo Švajčiarsku Michaila Šiškina Listovník.

Rozhovory s Radičovou aj výpravná Biblia

Z úvodnej várky Slovenského spisovateľa vybral jeho riaditeľ Martin Chovanec reprezentačnú trojicu „svojich“ autorov. Smrť v oblakoch Agathy Christie vyjde, podobne ako viaceré ďalšie tituly tejto majsterky detektívok aj ako e-kniha, Daniel Silva, dlhodobo sa venujúci izraelsko-arabským vzťahom, holokaustu a lovu nacistov, prichádza s Padlým anjelom, a hviezdne trio uzatvára Felix Francis Smrťou džokejky. Je to síce jeho „len“ druhý samostatný román, no už predtým štyrikrát figuroval ako spoluautor svojho slávneho otca Dicka.

Zahraničnými esami sa chváli aj Ikar, keď Jo Nesboovi a Johnovi Grishamovi vydajú hneď po dva tituly - Pancierové srdce a Prízraky, resp. Calico Joe a Podvodník. Bestsellerom zrejme bude biografia Amy, ktorú napísal otec speváčky Amy Winehousovej. Manažérka Ikaru Mária Lešková však upozorňuje aj na knihu Rozhovory s expremiérkou, ktorú pripravila publicistka Ľuba Lesná s Ivetou Radičovou, i reprezentačné dvojjazyčné slovenské a české vydanie Biblie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda.

Moc fantázie Karla Maya

Po úspechu knihy O želaní stať sa Indiánom, v ktorej Franz Kafka cestoval na parníku do Ameriky so starnúcim Karlom Mayom, sa vydavateľstvo Európa vracia k stvoriteľovi Vinnetoua a Olda Shatterhanda životopisným dielom Helmuta Schmiedta Karl May – moc fantázie. Slovenskú premiéru budú mať Poviedky Arthura Conana Doyla a Zápisky mladého lekára od Michaila Bulgakova. Šéf vydavateľstva Martin Plch pripomína aj román rakúskej spisovateľky slovenského pôvodu Zdenky Beckerovej Holubí let o osudoch obyčajných ľudí po okupácii Československa v roku 1968.

Politickou fikciou o možných a nemožných dosahoch nežnej revolúcie 1989 je kniha Viliama Klimáčka Vodka a chróm, ktorá vyjde vo vydavateľstve Marenčin PT. Jeho majiteľ Albert Marenčin opäť ponúkol významný priestor ženám - z viacerých debutov spomeňme Usadeninu Ivany Gibovej či zbierku poviedok Zuzany Golianovej Ako z cukru, z renomovaných autoriek sa predstaví napríklad Ivana Dobrakovová knihou Toxo a Svetlana Žuchová románom Obrazy zo života M.

Návrat osudnej Poslednej večere

Už vyše dve desaťročia uplynuli odvtedy, čo Kultúrny život uverejnil poviedku Martina Kasardu (azda) Posledná večera, ktorou si autor (takmer) vyslúžil trestné stíhanie najmä od kresťanských poslancov. K tomu nakoniec nedošlo, no Kultúrny život už nedostal dotáciu, čo v nastupujúcom mečiarizme len uľahčilo jeho likvidáciu.

Teraz prichádza Kasarda s poviedkou opäť, v knihe Posledná večera a iné radosti. Vydavateľ Marenčin upozorňuje aj na Vily nad Bratislavou od Tomáša Berku a text Víťa Staviarského Muž s ranou v srdci.

Tomuto autorovi je do istej miery podobný aj Lukáš Luk, ktorý sa vo vydavateľstve Petrus prezentuje druhou knihou, keď po Príbehoch Považského Sokolca popustil uzdu svojej vtipnej fantázii v Záhade Považského bula. Ak v doterajšom výpočte absentovala poézia, šéf Petrusu Peter Chalupa na ňu nezabúda ani v tomto roku – zatiaľ ponúka básne Roba Bielika Ako by niekto nahlas mlčal a Bulata Okudžavu Ešte jedna romanca.