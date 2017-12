Pozor, filmári znesvätia posvätný text

Do kín sa vracia dekadencia. Baz Luhrmann si tentoraz vybral Veľkého Gatsbyho.

8. jan 2013 o 16:34 Kristína Kúdelová

Nápad, že nakrúti slávny Fitzgeraldov román, dostal originálny austrálsky režisér na Transsibírskej magistrále. Bude to film s Leonardom DiCapriom, rapperskou hudbou a v 3D verzii. Zaručené je tak všetko aj nič.

Spáľte negatívy, vyškrtnite tento film z encyklopédií! Keď Baz Luhrmann nakrútil film Romeo+Juliet, niektorí kritici nechápali, čo si to dovolil. Klasický súboj medzi Montekovcami a Kapuletovcami nakrútil s estetikou hudobného videa z MTV, literárnu angličtinu zmiešal s drsným slangom veľkomesta.

Austrálsky režisér je filmový roztopašník, pokúša gýč, vzýva dekadenciu a keby pritom nezachovával plnú vážnosť témy, milovníci Shakespeara by sa dodnes nespamätali.

To bolo v roku 1996. Dnes aby sa báli v Spojených štátoch. Luhrmann sa chystá na perlu americkej literatúry, krátky, ale dokonale vybrúsený román F. Scotta Fitzgeralda. Na Veľkého Gatsbyho.

Bude to jeden z najočakávanejších filmov tohto roka.

Kto bol ten muž

Tento nápad dostal vo vlaku, na ceste po Transsibírskej magistrále, keď práve dokončil muzikál Moulin Rouge!, podobne bláznivo – tragický film. Fitzgeralda počúval na slúchadlách z audioknihy a spomenul si na jeho filmovú verziu z roku 1974.

„Robert Redford vyzeral ako najpohodovejší človek na svete,“ vravel v rozhovore pre New York Times. „Ale kto bol vlastne Veľký Gatsby, to sme vtedy sa nedozvedeli.“

Kto bol vlastne Jay Gatsby, to keby niekto vedel. Ani v knihe sa veľa neukazuje, viac ako on o ňom rozprávajú druhí. Je nesmierne bohatý, ale nikto nevie prečo. Rád organizuje večierky, ale sám na ne nechodí. Jeho dom je po večeroch plný ľudí, a na jeho pohreb nepríde skoro nik.

Je to tajomná postava, vytušiť možno hádam iba jej obrysy. Bol to idol džezovej éry, smutný hrdina moderného sveta. Zo svojej záhrady sa zvykol dívať na vzdialené zelené svetielko v tme, dúfal pritom v niečo nesplniteľné, a napĺňalo ho to len dovtedy, kým to bolo nedosiahnuteľné.

Fitzgerald vystihol vtedajšiu Ameriku, jej mladú generáciu. Baz Luhrmann teraz dostal 125 miliónov dolárov, aby to ukázal v 3D.

Filmový test z normálneho života

To, čo sa niekomu môže zdať ako zbytočné vyhadzovanie peňazí, on vníma ako úlohu, skúšku, experiment. Najprv bolo 3D atrakciou, pri ktorej sa diváci radostne ľakali, pretože mnohé predmety aj postavy leteli z plátna von, neskôr sa z neho stalo prirodzené prostredie rozprávkových, magických príbehov.

Luhrmann (na snímke nižšie) však poznal jeden film v 3D už z roku 1954. Volal sa Dial M For Murder (Vražda na objednávku), nakrútil ho Alfred Hitchcock a filmové scény v ňom vyzerali ako divadlo. To vraj bolo niečo preňho.

Otestuje tretí rozmer v príbehu, kde nik nemá nadprirodzené schopnosti, všetci žijú v normálnych podmienkach, a keď bojujú, tak nie za veľké veci, ale len so svojím vnútorným, intímnym svetom.

Zrejme preto sa jeho premiéra posunula z decembra minulého roku na máj, aby sa toto 3D nemiešalo s rozprávkovými veľkofilmami.

Leonardo DiCaprio bude hrať Gatsbyho, Carey Mulligan hlavnú ženskú hrdinku Daisy Buchanan a úlohu rozprávača Nicka Carrawaya dostal Tobey Maguire.

To sa vedelo už dlhšie, nedávno sa potvrdilo, že na soundtracku pracuje rapper Jay–Z. Vo filme zaznie skladba No Church in the Wild, ktorú nahral s Kanye Westom a v traileri už počuť aj pieseň Live is Blindness. Zložili a pôvodne ju nahrali U 2, no Luhrmann si vybral verziu rockera Jacka Whita.

Na žiadny jazz age to práve nevyzerá, ale kto sa ešte nepoučil z Moulin Rouge!? V parížskom kabarete sa už pred sto rokmi mohol pokojne počúvať aj Massive Attack, ak si to tak Luhrmann predstaví.

Spočítal si dôsledky

A ešte posledný detail – mali by sme vraj vedieť, že austrálsky režisér „znesvätí posvätný text“. Dôsledky má spočítané, nebojí sa ich. V rozhovore pre CNN povedal: „Fitzgerald by bol rád. Bol predsa modernistom.“

Raz sa tento filmár dopočul, že: „Sú zlé filmy, najhoršie filmy všetkých čias a potom filmy Baza Luhrmanna.“ Hm. Veľký Gatsby bude v našich kinách 16. mája. Pre záujemcov pripájame prísľub režiséra: „Môžem garantovať, že ja i všetci moji kolegovia sme sa absolútne odovzdali, aby sme uvoľnili energiu, naliehavosť, mladosť, životnú silu, poéziu a všeplatnosť tohto mimoriadneho románu.“

