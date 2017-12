Dvaja známi hostia v Slovenskej filharmónii

Počas januára si orchester zahrá s dirigentmi Pinchasom Steinbergom a Ken–Ichirom Kobayshim.

8. jan 2013 o 17:13 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA. Tento a budúci týždeň čakajú návštevníkov Slovenskej filharmónie koncerty dvoch známych hostí.

Zajtra a pozajtra bude orchester viesť Pinchas Steinberg. Izraelský dirigent účinkuje v najprestížnejších operných domoch a koncertných sálach. S našimi filharmonikmi už spolupracoval, pozná aj filharmonický zbor z koncertov vo Švajčiarsku. Teraz naštudoval Život hrdinu od Richarda Straussa, dielo v ktorom sa ukáže forma celého orchestru a na úvod zaznie Symfónia Es dur Filozof Josepha Haydna.

Hneď na ďalší týždeň sa do Reduty chystá japonský dirigent Ken-Ichiro Kobayashim. Ten je známy z hosťovania na Bratislavských hudobných slávnostiach 2010, ale so Slovenskou filharmóniou koncertoval na prelome 70. a 80. rokov. Nebolo to len v Bratislave, orchester dirigoval aj na turné po Japonsku.

Program koncertov, ktoré ho čakajú 17. a 18. januára, je zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, Fantastická symfónia Hectora Berlioza a Requiem for Earth〜quake Disaster skladateľa Shigeaki Saegusa.