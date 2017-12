Oznámili nominácie na hudobné Brit Awards

Tri ceny môžu na tohtoročných Brit Awards získať kapely Alt-J a Mumford & Sons a speváčka Emeli Sandé.

11. jan 2013 o 9:53 SITA

Najviac nominácií v 33. ročníku hudobných Brit Awards má škótska speváčka Emeli Sandé. Dvadsaťpäťročná interpretka, ktorá spievala na otváracom aj záverečnom ceremoniáli londýnskej olympiády, má štyri nominácie v troch kategóriách. Emeli Sandé môže triumfovať medzi interpretkami, v kategórii Britský album roka sa môže presadiť zásluhou debutovej štúdiovky Our Version of Events (2012) a medzi 15 nominovanými singlami v kategórii Britský singel má pieseň Next To Me a skladbu Beneath Your Beautiful, v ktorej vokálne vypomohla spevákovi Labrinthovi.

Tri ceny môžu na tohtoročných Brit Awards získať aj kapely Alt-J a Mumford & Sons. Obe sú nominované v kategóriách Britská skupina a Britský album roka. Päticu nominácií na album roka dopĺňajú Paloma Faith (za album Fall To Grace) a Plan B (Ill Manors). Tri nominácie si vybojovala i speváčka Rita Ora, ktorá má v kategórii Britský singel dve skladby.

Speváčka Adele, ktorá sa v roku 2011 stala globálnou hviezdou, môže tento rok získať "len" jednu Brit Award. Nominovaná je za singel Skyfall.

Jednu šancu na úspech má aj legendárna formácia The Rollings Stones, ktorej dva koncerty v Londýne pomohli k tomu, aby ju nominovali v kategórii Najlepšie živé vystúpenie. Jej konkurenciou sú okrem Mumford & Sons kapely Coldplay, Muse a The Vaccines.

Slávnostné udeľovanie Brit Awards sa bude konať v stredu 20. februára v londýnskej O2 Arene. Moderátorom bude herec James Corden. Na podujatí naživo vystúpia Muse, Robbie Williams, Emeli Sandé, Mumford & Sons, Ben Howard a One Direction.

Prehľad vybraných nominácií na Brit Awards za rok 2012:

Britský nováčik:

Alt-J

Ben Howard

Jake Bugg

Jessie Ware

Rita Ora

Britská interpretka:

Amy Winehouse

Bat for Lashes

Emeli Sandé

Jessie Ware

Paloma Faith

Britský interpret:

Ben Howard

Calvin Harris

Olly Murs

Richard Hawley

Plan B

Britská skupina:

Alt-J

Mumford & Sons

Muse

One Direction

The xx

Britský album roka:

Alt-J - An Awesome Wave

Emeli Sandé - Our Version Of Events

Mumford & Sons - Babel

Paloma Faith - Fall To Grace

Plan B - Ill Manors

Medzinárodná skupina:

Alabama Shakes

The Black Keys

Fun

The Killers

The Script

Medzinárodná interpretka:

Alicia Keys

Cat Power

Lana Del Rey

Rihanna

Medzinárodný interpret:

Bruce Springsteen

Frank Ocean

Gotye

Jack White

Michael Bublé