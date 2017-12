Nové knihy

Henrik Svensen: Na vrcholoch. Príbeh hôr a ľudí, ktorých fascinujú výšky, Rhonda Byrne: Zázrak, Arnošt Goldflam: Tata a jeho syn, Agatha Christie: Smrť v oblakoch.

13. jan 2013 o 18:43 Alexander Balogh

Henrik Svensen: Na vrcholoch. Príbeh hôr a ľudí, ktorých fascinujú výšky

Premedia

Najvyšší vrch v Nórsku zdolal ako prvý istý Angličan. Autor knihy, významný nórsky geológ, a ako sa ukazuje, už aj renomovaný spisovateľ Henrik Svensen, sa pri popisovaní vzniku, významu a zdolávania hôr či o posvätnej úcte, ktorú požívajú vo viacerých svetových náboženstvách, nevyhýba ani tejto národnej traume. Predovšetkým však píše o tom, ako nás hory formujú, o čom svedčí aj ich miesto v umení či filozofii.

Rhonda Byrne: Zázrak

Ikar

Nie nadarmo sa na obálke knihy objavuje aj slovko Secret. Tak sa volal film, ktorým sa začala autorkina sláva. Až po nej prišla rovnomenná kniha The Secret (Tajomstvo) a potom ďalšia The Power (Sila). Tú preložili do vyše štyridsiatich jazykov a vlani sa stal bestsellerom aj jej najnovší titul The Magic. V Zázraku odkrýva poznanie, ktoré môže ľuďom od základu zmeniť život, počas úžasnej 28-dňovej cesty vraj čitateľov naučí, ako sa dá toto poznanie uplatniť v každodennom živote.

Arnošt Goldflam: Tata a jeho syn

Sefer

Známy herec, s ktorým je neodmysliteľne späté brnianske HaDivadlo, je aj plodným dramatikom a prozaikom. Svoj neopakovateľný herecký prejav dokáže vtlačiť aj písanému slovu, každý, kto ho pozná, pri čítaní tejto knihy má pocit, že Goldflama počuje. Ten s osobitým humorom v sedemnástich poviedkach, ktorých hrdinom je jeho otec - tata, zachytáva 50. a 60. roky v Brne, atmosféru komunistického režimu i osudy jednej židovskej rodiny v tom všetkom.

Agatha Christie: Smrť v oblakoch

Slovenský spisovateľ

Autorka tentoraz posadila Hercula Poirota do lietadla. Slávny detektív v ňom síce takmer celú cestu prespal, no to mu nebránilo tesne pred pristátím nenápadne, ale suverénne odhaliť príčinu smrti starej dámy, ktorá počas letu zomrela. Všeobecný názor posádky i spolucestujúcich, že išlo o infarkt či uštipnutie osou, ktorá si tiež dopriala cestu lietadlom, hravo vyvrátil. Jasné, že to bola vražda, a Hercules ani tentoraz nesklamal čitateľov a prípad vyriešil.