Zlaté glóbusy ovládli filmy Argo a Bedári

Podľa Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov je najlepší filmom roka 2012 Argo. Najviac cien však dostala nová adaptácia známeho románu.

14. jan 2013 o 5:20 Kristína Kúdelová

Zahraniční novinári v Hollywoode majú zrejme iný názor ako americká filmová akadémia.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským textom.

Na jeseň boli americkí novinári nadšení z filmu Argo, časopis Entertainment Weekly vzápätí vyhlásil jeho režiséra Bena Afflecka za osobnosť roka.

Argo nakrútil podľa skutočných udalostí o tom, ako sa zamestnanci americkej ambasády stali počas iránskej revolúcie obeťou nenávisti voči západnej kultúre a pracovníci CIA mali veľa starostí, kým ich vyslobodili a dostali domov. Je to zaujímavý politický triler a zároveň oslava amerického hrdinstva, nakrútená s typicky hollywoodskym zmyslom pre napätie.

Ako vidno, reagovali na to aj zahraniční novinári pôsobiaci v Los Angeles, lebo Argu dali Zlatý glóbus v kategórii najlepšia dráma a Bena Afflecka vyhlásili za najlepšieho režiséra. Keďže však vo filme niet nikoho, kto by si zaslúžil hereckú nomináciu (hlavnú úlohu hrá sám Affleck), najlepšou herečkou v kategórii dráma sa stala Jessica Chastain zo Zero Dark Thirty a najlepším hercom zas Daniel Day-Lewis. Aj Chastain hrá agentku CIA, ale v novších časoch – pátra po Bin Ladinovi, Day-Lewis bol prezidentom Abrahamom Lincolnom.

Django lepší ako Lincoln

„Lincolnov zápas o zrušenie otroctva nám pripomína, že pokrok možno dosiahnuť spojením principiálnosti s kompromisom,“ povedal nečakaný hosť Zlatých glóbusov Bill Clinton. „Tento film je pre nás nádejou, že to môžeme dokázať znovu.“

Film Stevena Spielberga mal najviac nominácií na Zlatý glóbus, ale víťazstvo Daniela Day-Lewisa je tým jediným, čo z nich zostalo.

Ak ide o tému otroctva, lepšie dopadol Quentin Tarantino, ktorý s Divokým Djangom zase dokázal, že je filmovým géniom. Zahraniční novinári v Hollywoode ho ocenili v kategórii najlepší scenár a Christoph Waltz dostal úplne zaslúžene glóbus pre herca vo vedľajšej úlohe.

„To je ale prekvapenie a ja bývam veľmi rád prekvapený,“ povedal Tarantino. Prekvapený je, lebo Divoký Django šiel do amerických kín tesne po tragédii na základnej škole v štáte Connecticut a jeho premiéra sa musela absolvovať v tichosti. Chcelo by to trochu viac odvahy hlasujúcich, aby táto krvavá pocta spaghetti westernu dostala cenu aj v hlavnej kategórii, je takmer isté, že ju nedostane ani na Oscaroch.

Čo s toľkými nomináciami

Zlaté glóbusy sa vo väčšine kategórií rozdeľujú zvlášť za drámu a zvlášť za muzikál alebo komédiu. V tej druhej skupine zvíťazil muzikál Bedári, hoci sa o ňom písali rozpačité recenzie. Hugh Jackman má cenu pre najlepšieho herca, Anne Hathaway zvíťazila v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe. Najlepšou herečkou v hlavnej úlohe je Jennifer Lawrence za komédiu Terapia láskou, za ktorú je nominovaná aj na Oscara.

Terapia láskou má tých oscarových nominácií dokopy osem. No je celkom možné, že nakoniec len splní úlohu vábiteľa, pretože Oscary v posledných rokoch bojovali s nízkou sledovanosťou, a tak americká akadémia medzi najlepšie filmy nominuje aj také, ktoré mali najmä vysokú návštevnosť v kinách.

Argo s veľkou pravdepodobnosťou oscarovým víťazom nebude, nemá nomináciu v hereckých nomináciách ani za réžiu. Skôr to vyzerá na Lincolna, ten má nominácií dvanásť. Ale spomeňme si na prípad bratov Coenovcov a ich western Skutočná guráž. Ani po desiatich nomináciách im neostalo nič, víťazom sa vtedy stala Kráľova reč.

Oscary vyhlásia 24. februára.