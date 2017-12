Uvidíme legendu afrobeatu

Na festivale Pohoda sa ukáže aj slávny nigérijský bubeník Tony Allen, ktorý sa v posledných rokoch objavil aj v dvoch projektoch Damona Albarna.

15. jan 2013 o 16:55 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA. Tá premiéra mala byť už vlani. Nakoniec musel cestovať inde, s projektom Damona Albarna The Good, The Bad and the Queen. Do Trenčína chce slávny nigérijský bubeník Tony Allen stále prísť.

„Sme radi, že tento rok opäť prejavil záujem hrať na našom festivale,“ vravia organizátori Pohody. Vysmiaty sedemdesiatnik v šiltovke je považovaný za otca afrobeatu a afrofunku. Na bicie začal hrať v osemnástich a keď sa ako technik v nigérijskom rozhlase dostal k nahrávkam amerických džezmenov ako Gillespie, Parker či Monk, svojsky ich skombinoval s tradičnou africkou hudbou.

Jeho nahrávky s Felom Kutim sa stali klasikou, mladšia generácia ho objavila vďaka vydareným projektom s Damonom Albarnom (The Good, the Bad and the Queen, Rocketjuice and The Moon). Na Pohodu privezie svoju vlastnú skupinu, môžete sa tešiť na exotickú tanečnú hudbu.