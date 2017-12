Nové CD

Foolk: Millions of, RCH: Four Winds, Tornádo Lue Live

15. jan 2013 o 16:58 Oliver Rehák, (her)

Foolk: Millions of

Deadred

„Vo voľnom čase teda raz za štyri roky sa mi podarí vydať nový album,“ vraví Dušan Vančo. Šéf Rádia_FM pod značkou Foolk tentoraz svoju elektronickú hudbu poučenú svetovými trendmi oživil zvukmi field recordings aj hračiek z detstva (kocky, autíčka, guľôčkové počítadlo) a najmä hlasom speváčky Szabiny Csánó zo skupiny Moustache.

RCH: Four Winds

Wegart/ Elephant records

Martinská skupina Čisté tvary bola osviežením alternatívnej scény, no už nefunguje. Jej gitarista Rado Chrzán však urobil ďalšiu sólovú nahrávku. Sú na nej zaujímaví hostia ako Richard Barbieri (Porcupine Tree, ex Japan ) či švédsky bubeník Morgan Agren, zaujímavé zvuky i pesničky (vrátane dvoch prekvapení spojených s menami Peter Nagy a Alla Pugačevová).



Tornádo Lue Live

Pavian records

Keď sa po dlhej pauze opäť rozbehli, urobili to najlepšie, čo mohli. Namiesto vyčkávania a dolaďovania nápadov na celý nový štúdiový album zobrali overené staré pesničky, pridali k nim tri nové a nahrali to celé naživo v bratislavskom klube Nu Spirit. Z tria sála nová energia, nový zvuk (okrem spevu iba gitara a klávesy). Hej, ešte stále je to „vampírpop“.