Tarantino ukázal Američanom sever

O odstránení otroctva má americký režisér vlastnú predstavu, Divoký Django je jeden z filmov roka

15. jan 2013 o 17:24 Kristína Kúdelová

Nie je to extravagantná zábava, groteska ani svojrázne imitovaný western. Tarantinov film je obrazom nespútanej túžby po spravodlivosti a rozpravou o dobre a zle.

História nebola vždy taká spektakulárna, dostatočne teatrálna a napínavá, ako by si to vedel predstaviť Quentin Tarantino. Keby do nej mohol nejako dramaturgicky zasiahnuť, Spojené štáty americké by nepotrebovali ani prezidenta Lincolna, ani vojnu medzi Severom a Juhom, aby sa zbavili otroctva. Jemu by stačil Divoký Django.

Django bol černoch a v roku 1858 aj otrokom, no mal šťastie, že kdesi v Texase stretol Dr. Kinga Schultza, muža nemeckého pôvodu, ktorý oficiálne zastupoval trestné právo USA – a fakticky lovil hľadaných kriminálnikov preto, aby ich mŕtve telá vymenil za veľké peniaze. Django mu zopár pomohol nájsť a on mu za odmenu daroval slobodu a sľúbil, že mu pomôže vyslobodiť aj jeho ženu.

Recenzia Divoký Django Django Unchained, USA, 2012, 165 min

Scenár a réžia: Quentin Tarantino

Kamera: Robert Richardson

Hrajú: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Franco Nero

Premiéra v SR: 17. januára

Drzá dvojica z Texasu

Pred štyrmi rokmi nakrútil Tarantino Nehanebných bastardov, lebo cítil, že by bolo treba upraviť záver druhej svetovej vojny. Vytrestal Hitlera, pripravil mu nečakanú smrť v podpálenom kine, kam si prišiel pozrieť propagandistický film o fašizme.

Možno si potom pomyslel, že nebol k Nemcom dostatočne citlivý a v novom filme ich trochu rehabilitoval. Dr. Schultz si Djanga naozaj obľúbi, naučí ho čítať a dokonca aj korektne vyslovovať, v precvičovaní streľby ho už nechal samého, možno mu len pomohol postaviť snehuliaka, aby mal mäkký terč. A nakoniec s ním hrdo vojde do mesta a aj vkročí do saloonu.

Umiestniť western medzi južanské plantáže a posadiť na koňa černocha nie je iba prázdny filmový vtip. Za „jokera“ sú v Texase považovaní skôr Schultz s Djangom, že si takú drzosť dovolili, a Tarantino tým len opísal, aké všelijaké podoby mal rasizmus a ako ľahko sa v ňom jeden ľudský život mohol skončiť.

„Teraz neviem, to rozohnanie rukou bolo len veľké dramatické gesto alebo sa ma naozaj chystáte zabiť?“ pýta sa nonšalantne Dr. Schultz nepriateľsky naladeného okoloidúceho. Naozaj, vtedy na juhu sa šli všetci pozabíjať a aj zo samotnej Tarantinovej podstaty vyplýva, že v Divokom Djangovi strieka veľa krvi (čím amatérskejšie to vyzerá, tým lepšie).

Lenže najväčšiu hrôzu nevzbudzuje krv, ale nenávisť, ktorá je džentlmensky a v súlade s etiketou zaobalená do zdvorilostných dialógov. A nešlo len o krutosť otrokárov voči otrokom. Tam a vtedy boli krutí aj otroci voči otrokom.

Kto chcel meniť zákony

Napríklad režisér Spike Lee mal predkov otrokov a povedal, že na Djanga nepôjde, pretože ich nechce zneuctiť. „Otroctvo nie je témou na zábavný spaghetti western, otroctvo bol holokaust,“ povedal. Po vianočnej premiére sa zistilo, že štyridsaťosem percent severoamerických divákov tvorili černosi, v ďalších dňoch to kleslo na tridsať.

Mohli sa cítiť dotknutí, že Tarantino niektorých černochov ukázal ako celkom vyrovnaných a spokojných členov spoločenského systému. Aj oni sa podieľajú na zvrátenej idylke, veselo – hoci v rámci možností – si pobehujú po rozkvitnutých plantážach alebo sa nahodení zúčastňujú na gladiátorských hrách v panských sídlach. Nevedia si predstaviť, že by sa raz zákony voči nim zmenili a možno to ani nechcú.

Ani ten najhorší plantážnik nemusí byť teda tým najväčším zlom. Koniec koncov, kým si má za čo kúpiť sošku Nefertiti a salónik štýlovo zariadiť pozostalosťou Júlia Cézara, je mu sloboda alebo nesloboda otroka ľahostajná. Otrok sa jej môže báť.

Vysnívaný Django

Nevieme, kedy mal Quentin Tarantino na to čas – asi keď pracoval vo videopožičovni, ale on je možno najväčším znalcom poklesnutej zábavy a vyžíva sa v tom, že jej vzdáva poctu. Teraz si napríklad vypožičal skupinku Ku­Klux­Klanu zo starého filmu Django s Francom Nerom a nakrútil s ňou úplne nezásadnú, ale veľmi zábavnú scénu.

Je tam len tak, z jeho vychýrenej roztopaše. Pritom Divoký Django vôbec nie je groteska. Nie je to ani patetický western, hoci si ho Tarantino uctil spomalenými dramatickými zábermi, a aby bolo všetko na poriadku, strihol doň aj romantický západ slnka. Predovšetkým nakrútil vážnu úvahu o dobre a zle, chorobe moci a ilúzii bezmocnosti.

Divokého Djanga si vysníval ako hrdinského bojovníka s búrlivou túžbou po slobode, poriadku a spravodlivosti.

Všetci herci v ňom hrajú skvelo. Ale film patrí rakúskemu hercovi Christophovi Waltzovi, pretože jeho herectvo ešte navyše sprevádza nebývalé čaro osobnosti. Podobné, ako má jeho kúzelná filmová postava. Dr. Schultz Djanga oslobodil, ponúkol mu koňa a ukázal mu sever. Dal mu zásadnú životnú lekciu – naučil ho využiť vo svoj prospech zákon, ktorý ktosi kedysi vytvoril proti nemu.

Taká neskrotná je fantázia Quentina Tarantina.