Tri hudobné tváre netradičného dua

Projekt Jazzonance speváka Berca Balogha a pianistu Ľuboša Šrámka The Savoy Stories prináša stretnutie zdanlivo rozličných svetov.

16. jan 2013 o 18:11 Pavel Malovič

Spevácky pútnik „naprieč žánrami“ Berco Balogh (1961) bol ústrednou postavou originálnych kapiel slovenskej scény 80. rokov funkovej Tamis a fussionovej Tagore a neskôr zakotvil v big bande VV Systém, s ktorým vyhral bronzovú (pieseň Milionár - 1987) aj zlatú Bratislavskú lýru (Farbami dýcha noc - 1988).

Na novom projekte s názvom Jazzonance sa „spolčil“ so žiariacou klávesovou hviezdou novej generácie, solitérnym skladateľom aj aranžérom s komplikovaným harmonicko – melodickým myslením Ľubošom Šrámekom (1977). Výsledkom ich spolupráce je album The Savoy Stories.

Pôsobivá interpretácia džezovej klasiky

Kolekciu príbehov deviatich pestrofarebných pesničiek možno rozdeliť do akýchsi troch muzikálnych tretín.

Tú prvú – interpretačne aj aranžérsky najviac presvedčivú – tvorí trio džezovej klasiky: My Foolish Heart s peknými sólami hosťujúceho tenorsaxofónu Mila Suchomela a gitary Matúša Jakabčica, Papermoon (je zaujímavé porovnať poňatie slovenskej dvojice so spôsobom, akým sa tejto „starinky“ zmocnil Paul McCartney na svojej nedávnej platni Kisses On The Bottom s klaviristkou Dianou Krall), a finálna Body and Soul ako čistý duet klavíru a hlasu, kde sú obaja veľmi doma.

Muzikantský pár sa však nevyhýba ani modernejším kúskom, čoho príkladom je Downtown od Russela Ferranteho z Yellowjackets, ktorý predstavuje v ich brilantnom poňatí s Baloghovou scatovou dominanciou skutočnú perlu albumu.

K nemu sa pridávajú dva zaujímavé čriepky z rhythmandbluesovej kroniky – Route 66 znejúca, ako by vypadla z úst mladého Al Jarreaua, a temnejšia Moody's Mood For Love.

Rozpačitá slovenčina

O niečo menej pozoruhodná je, žiaľ, trojica pôvodných songov, v ktorej napriek solídnej kompozičnej úrovni a interpretácii znie dvojica nekompatibilne. Piesne doplácajú aj na nižšiu kvalitu dosť neprirodzene znejúcich textov v trochu polámanej slovenčine.

Platňa je však v celkovom vyznení zaujímavá aj v podstate vyvážená. K jej hudobnej kvalite tiež prospievajú viacerí ďalší špičkoví hudobní hostia – basgitaristi Štefan Bartuš a Juraj Griglák, bubeníci Marián Ševčík a Dušan Novakov aj huslista Stanislav Palúch.

Dojem z kolekcie umocňuje pastelovo príjemné grafické spracovanie obalu so skromným informačným bookletom.