Ako vzniká hit: Jediná Kláry Jarunkovej

Výtvarníčka Dana Zacharová: Mama do mňa videla

Vnímate knihy svojej mamy ako stále aktuálne?

Myslím si, že to, čo ich urobilo milovanými knižkami, je ich nadčasovosť. A tiež fakt, že komplikovanosť dospievania je asi všade rovnaká. To, že vtedy boli na lyžiarkach šnúrky a platilo sa korunami, nie eurami, hádam každý bez vysvetliviek pochopí.

Čím vašu mamu svet dospievania detí priťahoval?

Puberta je veľmi komplikované obdobie. Mama mi raz povedala - vieš, niekedy mi tí pubertiaci už aj idú na nervy, ale vždy sa k nim vrátim, pretože mi nedá nesledovať to obdobie, keď sa dospievajúci človek zráža s realitou. Je to niekedy veľmi ťažké. Ale je to večný jav. Len realita sa mení.

Ako ste prežívali pubertu?

Bola som presvedčená, že mi nikto nerozumie. No nebola som krutá, skôr náladová. Myslím, že mama to celkom dobre znášala. Odjakživa sa to lámalo na humore. Nemusela sa ma na nič vypytovať. Videla do mňa. Keď sa do textov pozriem spätne teraz, tak ma až mrazí ako jasne.

Bývali ste prvou čitateľkou maminých textov?

Áno. A musím povedať, že mi aj dosť pomohli v nadhľade na mňa a moju vlastnú pubertu. Kým príbeh napísala, ja som už bola o nejaký rok ďalej ako jej hrdinovia, a tak som ich problémy mohla viac vnímať ako zábavné čítanie.

Zvyknete sa ešte do tých kníh začítať?

Samozrejme, som vo všeobecnosti vášnivý čitateľ. Najlepšie by im však bolo v rukách dnešných mladých čitateľov. Sú plné iskrivého a duchaplného humoru, ktorý mi dodnes prináša veľa radosti.

Ktorú z maminých knižiek máte najradšej?

Všetky. Napríklad Tuláka. Je to komorná knižka akéhosi zrýchleného vývoja jedného dňa. Na začiatku príbehu je dieťa a na konci veľmi zmúdrený chlapec. Je to knižka, ktorej nechýba humor a pritom ide o vážny postup po špirále vedomia malého chlapca. Tá knižka hovorí v stručnosti o tom, o čom skoro celá mamina tvorba. O radostnej nádeji, že každý pubertiak raz vyrastie zo svojich trápení.

Boli ste pri tom, keď mama písavala?

Keďže bola zamestnaná a mala rodinu, mohla písať iba po večeroch. Pamätám si, že v škáre pod dverami izby bývalo v noci svetlo. Iste som mamu často otravovala, keď som tam nazízala. Ale môj život to obohacovalo.

Vždy som sa veľmi tešila, keď som si mohla prečítať, čo pribudlo. A písala ešte na tvorivých dovolenkách, keď dostala voľno v redakcii. Nech si už o Budmericiach myslí kto chce, čo chce, bolo to pre ňu miesto, kde sa mohla sústrediť iba na písanie.

Dopriala by som to každému mladému autorovi. Netvrdím, že bez Budmeríc by nenapísala to, čo napísala, ale určite jej to vtedy veľmi pomohlo.

Kontaktovala sa s prekladateľmi svojich diel?

Áno, prichádzali za ňou, riešili prekladateľské problémy, hlavne pri slangu či archaických výrazoch, ktoré používala napríklad v prípade postáv starých mám. Ich predobrazom bola naša božsky dobrá starká... Bohužiaľ, v súvislosti s prekladmi sa stávalo, že ju vrchnosť nepustila do krajín, kde jej vyšli knihy.

Napríklad do Japonska. Bez vysvetlenia, bezdôvodne. To bolo smutné. A keď mala vycestovať do západného Nemecka prevziať si vysoké ocenenie, Nemci museli napísať niekoľko listov v duchu, že aká to bude pre našu krajinu hanba, ak autorka nepríde. Tak ju nakoniec, dva dni pred termínom, pustili.

Ako hodnotíte jej pôsobenie na literárnej scéne?

Raz mi povedala: vieš čo, v tom šere sa nepíše zle. Človeka nič nevyrušuje. Išla svojou cestou veľkého talentu. Veľmi pekne spomínam na časy 60. rokov, na uvoľnenie, ktoré sme v tej relatívnosti intenzívne prežívali až do toho nešťastného roku 1968.

Ale zároveň by som chcela, aby bolo jasné, že ak pekne spomíname, tak nie na systém, ale na časy mladosti, na tvorivú radosť. Lebo čas svojho života si človek nemôže vybrať.

Eva Andrejčáková

Foto - Peter Procházka