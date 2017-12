Slovenskí filmári idú do sveta

V najbližších dňoch uvidia nové slovenské filmy diváci na festivaloch v Terste, vo francúzskom Angers, v Rotterdame aj v Götteborgu.

17. jan 2013 o 18:13 TASR

BRATISLAVA. Slovenský film začína svoju cestu po zahraničných podujatiach tento rok sľubne. Úspechom je predovšetkým výber dvoch slovenských snímok do programu prestížneho medzinárodného filmového festivalu Rotterdam 2013. V januári však budú slovenské filmy uvedené aj v sekciách ďalších významných európskych festivalov.

Včera sa v Taliansku začal 24. ročník filmového festivalu Terst. „Tento rok tam budeme mať zastúpenie v sekcii Walls of Sound, ktorá už piaty rok uvádza hrané a dokumentárne filmy s hudobným motívom, vyprodukované v regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Simona Nôtová zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Slovenskú kinematografiu zastupuje dokumentárna hra Marka Šulíka a Jany Bučky Zvonky šťastia o dvoch rómskych príbuzných, ktorých spája obdiv k speváckym hviezdam.

Premietať sa budú aj filmy študentov z bratislavskej VŠMU. Snímky Čo pre nás znamená Márie Martiniakovej, Terra Nullius Martiny Frajštákovej a Staré tehly Maxima Melnyka zaradili organizátori do sekcie Eastweek s podtitulkom Nové talenty, veľkí majstri.

Dnes sa začína aj 25. medzinárodný filmový festival Premiers Plans vo francúzskom Angers. Slovensko má zastúpenie v dvoch súťažných sekciách. V sekcii Európske celovečerné hrané filmy uvedú debut Mátyása Priklera Ďakujem, dobre a do sekcie Európske animované filmy organizátori vybrali film Michaely Čopíkovej Dust and Glitter. Festival Premiers Plans vo francúzskom Angers sa začne 18. a potrvá do 27. januára.

Do programu 42. MFF Rotterdam (23. 1. – 3. 2.) vybrali dva nové slovenské celovečerné filmy. V hlavnej súťaži bude novinka režisérky Miry Fornayovej Môj pes Killer a v sekcii Bright Future uvedú film Ďakujem, dobre Mátyása Priklera, obe snímky tu budú mať svetovú premiéru.

Slovenské filmy uvidia diváci aj vo Švédsku na 36. MFF Göteborg (25. 1. – 4. 2.). V sekcii Debuter premietnu film Až do mesta Aš Ivety Grófovej, ktorá bola nominantkou Slovenska na zahraničného Oscara.