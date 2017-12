Audrey Hepburn klamala krásou

Byť herečkou vtedy znamenalo niečo iné

Kto by dnes mohol nahradiť Audrey Hepburnovú? Asi Audrey Tautou, hovorí režisér Peter Krištúfek.

Pamätáte si chvíľu, keď ste si Audrey Hepburnovú obľúbili?

Veľmi ma očarilo, ako spievala Moon River v Raňajkách u Tiffanyho. Páči sa mi jej hlas – najmä to miesto, keď vyslovuje: my huckleberry friend. No a potom ten neuveriteľný úsmev! Ona sa vedela krásne smiať očami.

Dalo by sa povedať, že reprezentovala nejaký štýl? Školu?

Audrey Hepburn sa rozhodne narodila do doby, keď byť filmovou herečkou znamenalo niečo iné ako dnes. Nosil sa pátos, okázalosť, veľké dramatické gestá – to všetko by v súčasnosti už bolo paródiou. Rozhodne však bola jemná, aristokratická a kultivovaná, krásna a charizmatická – čo ju robilo veľmi príťažlivou.

V čom bola iná ako ostatné herečky?

V záľahe vulgárnych typov, ktoré sa vyskytujú v každej dobe, bola zaujímavá práve tou kultivovanosťou. Takej herečke ľahko uveríme, že číta filozofickú literatúru, že vie duchaplne konverzovať a že na svitaní recituje Miltona, hoci to tak vôbec nemusí byť. A na tom je založené dobré herectvo – že sa s potešením necháme oklamať. Okrem toho Audrey Hepburn bravúrne zvládala komediálne úlohy, čo vôbec nie je ľahké – a robila to bez zbytočnej, prehnanej a násilnej komičnosti, ktorá sa tak často dá vidieť v tomto žánri. Ku všetkému pristupovala veľmi prirodzene.

Boli to v čase vzniku originálne filmy? Dobre si Audrey vyberala úlohy?

Tie filmy majú úžasný starosvetský šarm a originálne sú dodnes – keby ich niekto nakrútil v súčasnosti, musel by na to ísť úplne inak. Z toho, čo som videl, poznať, že si vyberala zaujímavé a nie veľmi jednoduché úlohy – hoci niektorí tvrdia, že sa napríklad nehodila na úlohu luxusnej prostitútky Holly Golightlyovej v Raňajkách. Ale podľa mňa je práve zaujímavé, že ju režisér obsadil „proti“ tomu typu. Je určite lepšia, ako by v tom filme bola Marilyn, ktorú si želal Truman Capote, autor predlohy. O tom sa často doma hádame.

Do akej úlohy by ste ju obsadili vy? A vôbec – prečo by ste ju obsadili?

Audrey Hepburn hrala pomerne málo vo „vážnych“ filmoch, takže by som ju určite obsadil do psychologickej drámy. Veľmi pekne vyzerala aj v staršom veku, hoci ju až tak často nebolo vídať. V tej podobe by som ju rozhodne bral.

Má nasledovníčky? Je niekto, kto má dnes podobný šarm?

Zhodou okolností je to iná Audrey – Tautou. Určite by bolo zaujímavé vidieť hrať mladú Audrey Hepburnovú v Amélii z Montmartru a naopak, Tautou povedzme v Sabrine.

A ako by sa vám pracovalo, keby sa na vás zadívala tým mäkkým, čistým detským pohľadom?

Nebolo by to jednoduché, keďže sa mi páči aj ako žena. Ale v tom prípade by som ju asi neobsadil, nerád sa totiž nechávam týmto spôsobom vyrušovať pri práci. No práve vyšší vek by možno bol tou správnou prekážkou, aby môj obdiv nezašiel ďalej.

(kk)