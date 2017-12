Dobrá príležitosť na potykanie si

Opera SND rozšírila repertoár o nástroj na získavanie najmladšieho diváka. Teraz ešte nájsť spôsob jeho optimálneho využitia.

7. dec 2012 o 16:37 Michaela Mojžišová, autorka je operná kritička

Detská opera je málo frekventovaný žáner. Zrejme aj preto sa na plagát Opery Slovenského národného divadla po pomerne krátkom čase vracia Veľká doktorská rozprávka od skladateľa Milana Dubovského (1940).

No z detí, ktoré na nej začiatkom 90. rokov vyrastali, sú možno medzičasom rodičia a do divadla privedú svojich potomkov. Teda ak na predstavenie obetujú deň dovolenky. Nielen premiéry, ale aj sedem z desiatich repríz do konca sezóny totiž divadlo naplánovalo na predpoludnie pracovného dňa. A tak prvé stretnutie s operou absolvuje mnoho detí pod dozorom učiteľov bez možnosti položiť mame či tatovi zvedavé otázky. Vzhľadom na to, že Dubovský koncipoval svoje dielko ako prostriedok prvého kontaktu s operou a adresoval ho deťom od štyroch do desiatich rokov, je to obrovská škoda.

Vo Veľkej doktorskej rozprávke sa deti stretávajú so známymi postavičkami: psíčkom a mačičkou pečúcimi tortu, vílou Amálkou, černokňažníkom Magiášom, princeznou Zubejdou, trpaslíkom, vodníkom. Ich príbehy spája dobrý ujo doktor Majzlík, ktorý rozprávkovým pacientom poskytuje lekársku starostlivosť.

Režisérka Andrea Hlinková a výtvarníčka Miriam Struhárová prepojili štyri autonómne rozprávky jednoduchým, no účinným a pre malého diváka zrozumiteľným fórom. Pôdorysom scény je nadrozmerné leporelo s 3D obrázkami, jeho stránky sa obracajú prostredníctvom točne.

Hlinkovej koncepcia neprináša zreteľnejšie výchovné posolstvo (hoci príležitosť by tu bola), ale aspoň pomáha deťom „potykať si“ s náročným divadelným druhom. Inscenácia je farebná, kostýmovo pestrá, roztancovaná (podarené sú najmä malé tanečnice zo skupiny Jumbo) a ak si odmyslíme pár detailov (detskej produkcii hororové masky na tvárach duchov z hradu černokňažníka Magiáša nesvedčia), tak aj vcelku vkusná a primerane interaktívna.

Všetci protagonisti si účinkovanie v rozprávke zjavne užívajú. Občas síce musia zabojovať s hlučne inštrumentovaným (frekventovaná dychová sekcia) a dirigentom Mariánom Lejavom nie vždy dostatočne kroteným orchestrom, ich výkony sú napriek tomu kvalitné a vyrovnané.