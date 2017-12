Kto bude nový Mercury?

Laco Lučenič, Mário Radačovský a Peter Pavlac. Tri známe mená sa stretli v ambicióznej inscenácii Queen na bratislavskej Novej scéne.

16. jan 2013 o 0:00 Oliver Rehák

„Chcem ťahať divadlo k artovejším projektom,“ tvrdí šéf bratislavskej Novej scény Juraj Ďurdiak. Prvým z nich je hudobno–tanečné predstavenie Queen, ktoré bude mať premiéru budúci týždeň.

Tanec v roku 2013

História legendárnej britskej skupiny a osud jej charizmatického speváka Freddieho Mercuryho sú známe. „Nechceli sme robiť príbeh kapely,“ vraví autor libreta Peter Pavlac. „Hraničnosť Mercuryho osobnosti, jeho snaha vyrovnať sa so strachom zo smrti tým, že vytváral nové a nové verzie seba. Tam kdesi sme začali objavovať naše spojenie s jeho hudbou, našu formu jej vyjadrenia a energie cez tanec.“

Diváci sa ocitnú na konkurze na tanečnú rolu Mercuryho v Bohemian Rhapsody, najväčšom hite Queen. Tanečný súbor zohral dôležitú úlohu aj pri tvorbe predstavenia: „Mám rád neoklasiku, ale žijeme v roku 2013. Po prvýkrát som nechal tanečníkom taký veľký priestor na vlastné vyjadrenie,“ hovorí Mário Radačovský. „Každý večer bude tak o štyridsať percent odlišný. Máme daný scénosled, ale na pódiu sa bude dosť improvizovať.“

Choreograf známy zo SND aj z vlastného súboru tvrdí, že ich ambíciou je pripraviť vizuálne divadlo pre všetkých, ktorí majú radi pesničky skupiny Queen.

„Nesvadbový“ dídžej

Práve hudba je veľmi dôležitá. Nebude totiž znieť v pôvodnej podobe, ale naživo. V odvážnej podobe.

„Queen bol pre mňa len polotovar. Väčšina pesničiek, ktoré sme vybrali, sú z ich najsilnejšieho obdobia, ktoré mali v 70. rokoch. Z toho patinového zvuku som sa snažil urobiť zvuk aktuálny,“ vraví Laco Lučenič. Známy hudobník a producent má zaujímavú úlohu – priamo na javisku sprevádza divákov súbojom o rolu Freddieho Mercuryho. Tanečníkom púšťa hudbu ako dídžej, no zároveň do nej vstupuje – mixuje rôzne pesničky do seba, efektuje niektoré pasáže či dokonca do nich hrá na gitare.

Lučenič je zároveň v úlohe producenta, ktorý má spolu s choreografom vybrať víťaza konkurzu. Okrem hudby prispeje aj dialógmi. „Do tohto projektu ma oslovili asi aj preto, že mám skúsenosti z talentových súťaží.“

Prvá premiéra predstavenia bude v Bratislave 25. januára.