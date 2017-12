BRATISLAVA. Vo veku 84 rokov zomrela speváčka Melánia Olláryová. Správu priniesol Slovenský rozhlas, kde Olláryová v 50. rokoch pracovala ako hudobná redaktorka.

Olláryová bola hviezdou v 50. až 70. rokoch, keď naspievala takmer 180 piesní slovenských autorov, ako boli Gejza Dusík, Gejza Toperczer, Frank-Zemplínsky či Teodor Šebo-Martinský.

Dodnes sú obľúbené jej piesne ako Lístoček z brezy, Vlasy ti kvitnú mamička, Prečo sa máme rozísť, Maličká slzička, Dieťatko, Neklopkaj večer, môj milý. Z väčšiny jej piesní boli vo svojich časoch hity a mnohé sa hrajú aj dnes.

Len z platne Lístoček z brezy sa predalo 600-tisíc kusov.

"Patrila ku garnitúre spevákov, ktorí nastupovali v druhej polovici minulého storočia. Spievala dlhé roky, dovtedy, kým jej sily stačili," povedal pre TASR hudobný publicista Pavol Zelenay.

Keď pred štyrmi rokmi oslavovala osemdesiatku, poskytla denníku SME rozhovor. Z celého rozhovoru sálala jej vitalita. Chodila na besedy, každý deň mala rozplánovaný - učila sa stále taliančinu aj nemčinu, ktorou veľmi dobre hovorila celý svoj život.

Takmer z každej jej pesničky bol v bývalom Československu hit: "Spievala som pôvodné pesničky, premiérovala som nové skladby, čo je - dovolím si tvrdiť - väčšia vec, ako prebrať veľké uznávané šlágre, ktoré si už spieva celý svet. A ja som mala dobrý nos, vycítila som, z čoho bude hit."

Hoci mala maďarské meno po otcovi, hovorila o sebe ako Slovenke, mala veľmi dobrý vzťah s Maďarmi a rozčuľovali ju politici, ktorí si za nepriateľa vybrali južných susedov.

"Otec bol Olláry. Nič na tom nie je, keby som bola Maďarka, pokojne by som sa k tomu prihlásila. Podľa hlúpych ľudí, nechcem poukazovať na rôznych politikov, sú našimi večnými nepriateľmi Maďari. Viac ma mrzí, že naša slovenčina nie je čistá, že už musím noviny čítať so slovníkom," povedala vtedy Olláryová.

Speváčku mohla mladšia generácia vidieť aj v relácii Repete, ktorú v 90. rokoch uvádzal Ivan Krajíček. Veľkou hviezdou však bola oveľa skôr.

Melánia Olláryová (1928)

Narodila sa v Nových Zámkoch. V rokoch 1947-49 vyštudovala operný spev na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.



V rokoch 1951-52 bola redaktorkou hudobného vysielania Československého rozhlasu v Košiciach. Speváckou hviezdou sa stala vďaka skladateľovi G. Toperczerovi, neskôr naspievala 180 piesní - skladby G. Dusíka, K. Elberta, J. Franka-Zemplínskeho, F. Havlíčka, J. Laifera, A. Lieskovského, D. Pálku, T. Šebu-Martinského a R. Valečku.

V bývalom Československu bola od 50. do 70. rokov obľúbenou interpretkou slovenských tanečných piesní: Dieťatko, Malučké medvieďa, Domov je krásny, Lístoček z brezy, Skryl sa mesiac za obláčik, Neklopkaj večer, môj milý, Nič krajšieho nepoznám, Pre pár modrých očí, Tak nekonečne krásna, Pesnička z predmestia, Nie sme tak starí, Prečo sa máme rozísť, Zavri oči krásne, Dievčatko z Paríža, Do zajtra čakaj, Na dobrú noc bozk ti dám, Až odbijú polnoc, Epizóda, Nebozkané pery, Ešte sa nevydám, Modrá ruža, Keď láska zvädne, Bim, bam, bim, Dovidenia v spomienkach, Vlasy ti kvitnú mamička, Nebolo to náhodou, Nebozkané pery, Večer pri Dunaji, Päť minút, Vínečko červené, Mám vraj bledé líčka, Po celý deň sa teším, Skôr než odídeš.



Príležitostne spolupracovala s orchestrami L. Bezubku, M. Foreta, M. Kefurta, S. Pohanku, J. Siváčka, G. Vlacha, G. Broma. Jej najvýznamnejšie úspechy sa spájajú s rozhlasovým sláčikovým orchestrom Vieroslava Matušíka. Pre Československý rozhlas nahrala 160 piesní, 60 vyšlo na gramoplatniach.