Aktuálne výstavy

Dorota Sadovská, Filmové krvinky, Běla Kolčáková a Robert Szittay, Max Ernst v Albertine, Andrea Kopecká a Ján Hrčka.

22. jan 2013 o 0:00 kul

Dorota Sadovská v Roman Fecik Gallery

Oddnes do 8. marca je v bratislavskej Roman Fecik Gallery výstava Doroty Sadovskej Veľká láska, malý príbeh, kurátorkou je Katarína Bajcurová.



Filmové krvinky

V rámci sprievodného programu výstavy Krv v Slovenskej národnej galérii premietnu dnes od 18.00 h v bratislavskom kine Lumiere filmy Vojtecha Andreánskeho Mimotelový obeh (1960, 25 min) a Viktora Kubala Krvavá pani (1980, 77 min).

Běla Kolčáková a Robert Szittay

V Galérii SVÚ na Dostojevského rade v Bratislave otvoria dnes o 18.00 výstavy Běly Kolčákovej Tajné miesto (kurátor Bohumír Bachratý, hudobní hostia vernisáže Erik Rothenstein, Matúš Jakačic, Martin Ďurdina) a Roberta Szittaya Ľudská komédia (kurátor Roman Popelár). Výstavy potrvajú do 10. februára.



Max Ernst v Albertine

V stredu otvorí viedenská Albertina rozsiahlu retrospektívnu výstavu nemeckého umelca Maxa Ernsta, jedného z najdôležitejších predstaviteľov umenia 20. storočia. Prostredníctvom asi 180 malieb, koláží a sôch, ale aj ukážok ilustrovaných kníh a dokumentov predstaví všetky umelcove obdobia tvorby, jeho objavy a techniky i osobný život. Max Ernst patrí k skorým protagonistom dadaizmu a k pionierom surrealizmu. Kurátormi výstavy sú Werner Spies a Julia Drost.



Andrea Kopecká a Ján Hrčka

V priestore The Spot na 3. poschodí bratislavského OD Dunaj na Námestí SNP otvoria v stredu o 18.00 h výstavu Andrey Kopeckej a Jána Hrčku.

Vincent Hložník

Výstavu Vincent Hložník – maľba a kresba otvoria v stredu o 18.00 h v bratislavskej Galérii Čin čin na Podjavorinskej ulici. Výstava potrvá do 23. februára.



Otis Laubert: Už mi došlo, čo mi to došlo

V bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici 19 je vo štvrtok o 18.00 h vernisáž výstavy Otisa Lauberta Už mi došlo, čo mi to došlo. Kurátorom výstavy zo série Štyri ročné obdobia je Marian Meško, výstava potrvá do 10. februára.