Radio_Head Awards: Najviac sa skloňuje veterán Vec

Nominácie na ceny Radio_Head Awards ovládol nový album známeho rappera.

21. jan 2013 o 16:25 Oliver Rehák

Po „gitarových“ a elektropopových ročníkoch to vyzerá, že na ďalších cenách Rádia_FM sa bude najviac skloňovať iná hudba.



Už to vyzeralo, že slovenský hip­hop má najsilnejšiu éru za sebou alebo že čaká na nové mená. Dopadlo to inak. Tesne pred koncom roka vydal novinku veterán scény Vec a začali sa diať veci.

Nominácie Radio_Head Awards Album roka / Cena poslucháčov Rádia_FM Haf a Beyuz: Blázon čas (Brekeke Records, Slowatch) Para: Menšina (Pavian Records) The Cubes: The Cubes (Sukuba Agency) Swan Bride: Swan Bride (Wagon Records) Vec: Stereo farbo slepo (sam system, EMI) Album roka / Cena kritikov Burlas-Kladivo-Zagar: Poruchy spánku (Slnko Records) Ink Midget: Re-Leave (Exitab) Swan Bride: Swan Bride (Wagon Records) Tomáš Sloboda a Sounds Like This: Chobotnica (Slnko Records) Vec: Stereo farbo slepo (sam system, EMI) Singel roka Billy Barman: Strmá voda ČAD: Sklenená veža L Plus: Catastrophe ft. Shaz Sparks Vec: Branči Kováč Vec: Placebo ft. Juraj Benetin Nováčik roka Boy Wonder Purist Strapo Walter Schnitzelsson Zlokot Najlepšia koncertná kapela / Interpret roka Billy Barman ČAD Para Puding Pani Elvisovej Vec

Vyšlo mu to

Ono to vlastne už je čoraz menej hip­hop a čoraz viac rap postavený na rôznej hudbe. Dokazuje to aj zoznam hostí z Vecovho albumu Stereo farbo slepo, ktorý siaha od Petra Lipu po Juraja Benetina (Korben Dallas). Vec dospel do stredného veku a namiesto hitparádového popu, na ktorý sa vrhli niektorí jeho rovesníci, rozhodol sa robiť normálne pesničky. A ide mu to.

V zozname nominácií piateho ročníka cien Rádia_FM jeho meno nájdete až päťkrát. Na najlepší album ho nominovali poslucháči aj hudobní kritici a promotéri, šancu uspieť má aj so singlami a ako koncertný interpret roka.

Trikrát dve nominácie

Ešte jedno meno sa prekrylo v kandidátoch na album roka. Swan Bride. Tí sa na svojej novinke odvážne pustili k surovejšiemu zvuku a zúročili veľa koncertovania v zahraničí (od predskakovania Marilynovi Mansonovi až po samostatné balkánske turné), čím prekročili svoje začiatky ako klasická gitarovka.

Po dve nominácie získali aj mladí hráči s elektronikou. Stratasoul nadviazal na úspech albumu Slovenčina pre samoukov, ktorý urobil s rapperom Benem, no od elektrohiphopu sa posunul k skladbám, v ktorých sa „staré platne po prarodičoch stretnú s elektronickou hudbou“. Zároveň sa jeho nahrávka Luvly Isles ocitla v dvoch žánrových nomináciách (elektronika, hip­hop / rap / RnB), čo sa doteraz ešte na Radio_Head Awards nikdy nestalo.

Tínedžer Ink Midget zase potvrdil, že nežije iba vďaka spolupráci s Pjonim. Jeho sólový debut je dotiahnutý do detailu: prekvapuje muzikálnou nadžánrovosťou, znalosťou trendov súčasnej urban music, prepracovaným zvukom aj krásnym obalom Daniely Olejníkovej.

Kto ešte je a kto mohol byť

Z ostatných mien sú v hre o album roka právom trio Burlas–Kladivo–Zagar a Tomáš Sloboda, asi najväčším prekvapením je absencia novinky Živých kvetov (ktoré sa neocitli ani v longliste, z ktorého sa vyberalo).

Ceny Rádia_FM sa budú rozdávať 3. marca v bratislavskom MMC klube. Tentoraz bez televíznych kamier.