Ako vzniká hit : Boney M a Rivers of Babylon

Rivers of Babylon

By the rivers of Babylon

There we sat down

Ye-eah... We wept

When we remembered Zion.

When the wicked

Carried us away in captivity

Required from us a song

Now how shall we sing the lord's song

In a strange land

Let the words of our mouth

And the meditations of our heart

Be acceptable in thy sight

Here tonight

Žalm {r:Ž}137, 1-6{/r}

Na brehu babylonských riek,

tam sme sedávali a plakali,

keď sme si spomínali na Sion.

Na vŕby tejto krajiny

vešali sme svoje citary.

Lebo tí, čo nás zajali,

žiadali od nás spevy

a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:

„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine?

Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.

Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,

keby som nepamätal na teba,

keby som Jeruzalem nepovýšil

na vrchol svojej radosti.

(preklad žalmu sme použili so súhlasom Spolku svätého Vojtecha)