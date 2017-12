Nepýtajte sa, kto hrá Jana Palacha

Kto tvoril Horiaci ker

Na trojdielnom filme pracovali Poliaci, Česi aj Slováci.

Agnieszka Holland bola už trikrát nominovaná na Oscara – s filmami Angry Harvest, Europa, Europa a vlani s drámou V tme.

Študovala na FAMU a bola blízkou spolupracovníčkou režisérov Krzysztofa Kieslowského a Krzysztofa Zanussiho.

Nakrúca po celom svete (napríklad s Leonardom DiCapriom Úplné zatmenie) a na Slovensku režírovala Jánošíka.

Táňu Pauhofovú vybrali na festivale Berlinale medzi herecké „Shooting star“. V seriáli Horiaci ker hrá hlavnú úlohu, advokátku rodiny Jana Palacha Dagmar Burešovú.

„Neviem, či to bude moja prelomová úloha, rozhodne je však zásadná,“ hovorí.

„Nebolo to pre mňa len tak, že som ju dostala. Cítila som veľkú zodpovednosť a čo som vedela a mohla, to som do nej vložila.“

Martin Huba vytvoril postavu chladnokrvného poslanca Viléma Nového, ktorý sa v médiách snažil presadiť teóriu, že Jan Palach sa nechcel upáliť.

Vraj len plánoval zahrať divadlo s takzvaným „studeným ohňom“ a nevedel, že mu niekto na poslednú chvíľu vymenil chemikáliu za horľavinu. Proti jeho vplyvu nemali Burešová a Palachovci na súde šancu.

Kristína Kúdelová, fotografie: HBO/Dušan Martinček, Kamil Rodinger; SITA/AP