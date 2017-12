Čo čítame: 1Q84

Niečo tu nesedí.

27. jan 2013 o 16:41 Mirek Tóda

Ešte šťastie, že sa to nekončí ako Larssonova trilógia Millenium, že musíte hltať jednu knihu za druhou. Inak neviem, ako by som vydržal do jesene, keď Odeon vydá tretiu časť najnovšej knihy japonského spisovateľa Haruki Murakamiho 1Q84.

Zrejme by som to vyriešil anglickou verziou, čo by bola veľká škoda, pretože český preklad Tomáša Jurkoviča z japončiny je mimoriadne profesionálny a je pôžitok ho čítať. Škrelo by ma to už len preto, že 1Q84 sa hneď v úvode píše o tom, ako mladá hrdinka Aomame počúva v taxíku symfonietu Leoša Janáčka (sic!).

Našťastie, 1Q84 sa nekončí ako švédsky detektívny fenomén. Tá pauza medzi knihami nebude až taká mučivá a do septembra predsa bude čo čítať. Navyše, keď Murakami napísal prvé dve časti 1Q84, tak Japonci netušili, že bude aj trojka. Takže to máme vlastne ako oni.

Názov znie zvláštne, jeho rozšifrovanie je jednoduché. Kniha sa odohráva v roku 1984, a to Q môže znamenať otázku (question). Paralela s Orwellovým 1984 je namieste, hovorí sa o nej aj v knihe.

Spomínaná Aomame (Janáčka si vypočuje neskôr aj doma, keď sa dejú veľké veci) si začína uvedomovať, že niečo tam vonku nesedí. Zrazu sú na oblohe napríklad dva mesiace. Zmien je viac, no ona sa o ne s s nikým nemôže podeliť, pretože ju ťaží isté poslanie. Rovnako je na tom aj druhá hlavná postava Tengo. Tiež sa do niečoho zamotal a niečo mu tam vonku nesedí. Obidvaja sa kedysi do seba zamilovali na základnej škole a potom sa už nevideli. Bez toho, aby to tušili, ich však spojí tajomstvo.